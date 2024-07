Este viernes se llevará a cabo un nuevo Clásico en la Liga 1: Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima en la fecha 3 del Torneo Clausura. Uno de los jugadores de la ‘U’ que no estará presente en este duelo es Horacio Calcaterra, quien vio la roja tras una dura falta en su último duelo. Ante esto, Jean Ferrari salió al frente, alegando que el arbitraje buscó perjudicar a su equipo previo al duelo contra su ‘Compadre’. Waldir Sáenz, a través de sus redes sociales, respondió al administrador crema y le dijo, en respuesta a su reclamo: “Como no lo favorecieron en este partido, sale a llorar”, dijo.

Tras llegar al aeropuerto, Jean Ferrari fue abordado por la prensa, que no dudó en preguntarle sobre la expulsión de Calcaterra. Fabián Bustos, anteriormente, había resaltado que la expulsión buscaba perjudicar al equipo antes de jugarse un Clásico. “Siempre vemos que previo a un Clásico pasan cosas raras, como yo digo, las casualidades en el fútbol no existen y hay que tomar las cosas como tal. El viernes será un partido, seguramente, duro, difícil como todo clásico, porque se paraliza el país. Será un choque importante porque, si bien es la tercera fecha, se van a jugar, seguramente, muchas cosas”, comentó el administrador de la ‘U’.





Cuando se le consultó sobre la actuación del árbitro en el partido contra Atlético Grau, Ferrari expresó que esperan evitar situaciones similares en el próximo encuentro contra Alianza Lima. “Estamos cansados con el tema arbitral, solo esperamos que cumplan un buen trabajo este viernes. Esperemos que en la semana se hable de fútbol y no como algunos que ya comenzaron a polemizar y mandar desde afuera sus mensajitos”, indicó.

Ante esto, la respuesta de un referente de Alianza no tardó en llegar. Waldir Sáenz fue contundente frente a los comentarios de Ferrari, que aludían a que el arbitraje buscaba que el equipo crema no llegara con ciertos referentes para este partido importante. El exgoleador blanquiazul argumentó que su reclamo fue porque no les favorecieron. “Cómo será su confianza en su equipo que como no le favorecieron en este partido, ahora sale a llorar”, escribió en su cuenta de Facebook.

Pero eso no fue todo. Luego, el exfutbolista del club de La Victoria agregó que en Ate existe una tensión con estos temas, ya que, cerca de celebrarse su Centenario, se juegan un partido importante. Además, los Merengues se encuentra bajo la presión de lograr el campeonato en el año 100 de su fundación. “Se entiende que esté presionado porque tiene que salir campeón en su centenario, cosa que Alianza ya hizo hace 23 años... la presión es para él”, aseveró.





¿Cómo fue la expulsión de Horacio Calcaterra?

Faltaban unos minutos para que termine el compromiso entre Universitario y Atlético Grau, y Horacio Calcaterra -en una dividida- metió un planchazo a Rafael Guarderas, volante de los ‘Albos’; entonces, Micke Palomino le sacó la tarjeta roja. Los futbolistas merengues rodearon al juez para reclamar, pero nada cambió su decisión. El comando técnico crema también alzó su voz de protesta en la cancha.

Horacio Calcaterra fue expulsado en Universitario vs. Atlético Grau.





¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima por el Clausura 2024?

El clásico de los clásicos del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima se jugará este viernes 26 de julio a partir de las 8:30 de la noche en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay, el choque se podrá ver desde las 10:30 p.m. Mientras que en Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela, la pelota empezará a rodar desde las 9:30 p.m.





¿En qué canales TV ver el Clásico del Clausura 2024?

La transmisión del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima estará a cargo, en exclusiva, por la señal de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV. Para ver el compromiso en streaming puedes seguirlo por Movistar Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿Qué resultados requieren Universitario y Alianza Lima para jugar la Copa Sudamericana 2024?





