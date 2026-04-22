El exadministrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se refirió a diversas decisiones recientes tomadas en el club crema donde fue artífice de que consiga el tricampeonato.

Entre los temas que abordó el actual directivo de la Federación Peruana de fútbol destacan la contratación de Sekou Gassama, el momento deportivo que atraviesa el equipo y la salida del técnico Javier Rabanal.

“Ha sido todo muy raro. Hasta hoy no entiendo el haber traído a un jugador de esas características, que llegara sin continuidad y sin conocer lo que es jugar en un fútbol como este”, expresó Ferrari sobre la llegada de Sekou Gassama.

“No me gusta ahondar en los temas cuando las cosas no funcionan; simplemente lo que se tiene que hacer es corte, dar vuelta a la página y hacer las correcciones correspondientes”, agregó el directivo en entrevista con Fútbol Satélite.

“Si se empieza a profundizar en el tema, olvídate: se va a seguir dando vueltas en lo mismo. Creo que todos, sin excepción, coincidimos”, apuntó Jean Ferrari, remarcando la necesidad de enfocarse en soluciones dentro del club.

Además, comentó que le entristece la situación actual de Universitario de Deportes, ya que durante su administración se alcanzó un proceso exitoso en un lapso de cuatro años, pero hoy en día, lamentablemente, los resultados no respaldan la labor de la dirigencia actual.

“Cuando los resultados no acompañan, todo lo demás queda completamente de lado; siempre lo he dicho. Hoy, desafortunadamente, estos resultados llegan con algunas malas decisiones”, sostuvo.

Por último, al referirse a la salida de Javier Rabanal, fue claro y directo en su postura, mostrando una posición firme y sin dejar espacio a dudas sobre su opinión al respecto. “Yo mencioné que era una apuesta muy arriesgada, y algunos se molestaron en Universitario de Deportes porque, claro, cuando yo digo algo, siempre hay repercusión. Pero bueno, a mí no me pareció y, al final, el tiempo dio la razón”.