El nombre de Erick Noriega empieza a sonar con fuerza en el mercado internacional. Su presente en Brasil ha despertado el interés de clubes europeos, y aunque aún no existe una oferta formal, su representante confirmó que ya hubo acercamientos iniciales con algunas instituciones del Viejo Continente en declaraciones a Sin TV.

“Es normal que un jugador como Noriega esté en el radar de muchos clubes europeos. Son conversaciones preliminares. Llega a la mesa de un director deportivo, se lo comenta a alguien y esto rebota. Trascendió lo de Sporting de Lisboa porque André Carrillo jugó ahí, es un equipo importante de Europa y sí, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con varios clubes, entre ellos Sporting de Lisboa. Ha mostrado un interés, pero eso no significa que vaya a comprarlo. Esto ha rebotado en la prensa brasileña porque allá todo es muy grande.”

En medio de este escenario, también se recordó el vínculo que mantiene Alianza Lima con el futbolista. El club íntimo aún conserva un porcentaje de una futura transferencia, lo que podría beneficiarlo en caso de concretarse una venta importante.

“Alianza Lima tiene el 20% de una futura venta. Erick siempre ha buscado aspirar a lo mejor en la parte deportiva. Él busca la gloria. Cuando tuvo la oportunidad de elegir un equipo, optó por Alianza Lima porque era su aspiración jugar en Alianza Lima. Luego fue a Gremio por lo que significa Gremio. Está muy feliz en Porto Alegra con su esposa. Sin embargo, como aspiración personal su sueño es jugar en Europa y buscamos siempre lo mejor para él. Aparte es bueno para el fútbol peruano porque Erick va a abrir puertas a otros jugadores peruanos. Ya los está abriendo en el fútbol brasileño.”

El crecimiento de Noriega en el fútbol brasileño ha sido clave para que su nombre empiece a circular en mercados más competitivos. Su rendimiento ha llamado la atención y lo posiciona como una posible exportación importante en el corto plazo.

“Si hay una propuesta importante, va a ser difícil para Gremio retenerlo. Y es una propuesta integral, no solo económico, sino deportivo y personal. Uno no puede descartar ningún mercado, pero la MLS no está en la línea de Erick. Cuando jugaba en Alianza Lima el año pasado sí tuvimos conversaciones con varios clubes de la MLS, pero no se llegó a concretar ninguna. Llegó la de Gremio y su propuesta fue muy importante, no pudimos decir que no.”

Por ahora, todo se mantiene en fase de evaluación. El interés existe, pero todavía no se traduce en negociaciones formales ni ofertas concretas que obliguen a tomar decisiones inmediatas.

Desde el entorno del jugador tienen claro que cualquier paso debe ser cuidadosamente analizado. No se trata solo de un salto económico, sino de un proyecto que potencie su carrera y lo acerque a su objetivo de competir al máximo nivel.

En ese sentido, Europa aparece como el destino ideal para Noriega. Su perfil, edad y proyección lo convierten en una apuesta atractiva para clubes que buscan talento sudamericano con margen de crecimiento.

El representante fue claro al marcar una referencia económica ante un eventual traspaso: “No lo veo saliendo por menos de 8 a 10 millones de euros”.

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