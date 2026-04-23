Universitario de Deportes venció por 4-1 a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, un resultado más que necesario para el pueblo crema en medio de la reciente salida de Javier Rabanal y los duros cuestionamientos hacia el plantel por su bajo rendimiento. Más allá de lo contundente del marcador, esta goleada le permitió a la ‘U’ descomprimir la presión por el mal momento y sacudirse de la última derrota por 2-1 a manos de Melgar, además de no distanciarse de los líderes del campeonato.

Un detalle importante es que Jorge Araujo, quien venía siendo parte del comando técnico de Rabanal como uno de sus asistentes, se puso el buzo en medio de este panorama y no le tembló la mano para intentar que Universitario recobre su esencia. El 4-1 fue el fiel reflejo de un equipo que salió con todo para lavarse la cara en casa y dejar un mensaje de que todavía tienen combustible para revertir esta situación.

“Se ha visto la emoción alrededor del partido, sobre todo por el triunfo. Fue muy importante lo que pudieron hacer los jugadores. Se vio un equipo bastante frontal, donde ellos se sienten cómodos. No van a perder la memoria nunca y jugarán cada partido como si fuera una final. Siempre ponen la cara y el pecho para representar al club”, sostuvo ‘Coco’ en conferencia de prensa, dando una primera mirada de la victoria sobre Deportivo Garcilaso.

Araujo evitó profundizar sobre los cambios tácticos que aplicó dentro del equipo y solo apuntó a valorar lo cómodo que se sintieron sus jugadores para ejecutar lo que les pidió. “Decir qué cambió sería una evaluación profunda. Se hicieron las cosas que los jugadores conocen y saben hacer. Hemos hecho todo lo posible por sacar el partido adelante, entre todos”, agregó.

Jorge Araujo asumió la dirección técnica de Universitario tras la salida de Javier Rabanal. (Foto: GEC)

En referencia a su interinato, ‘Coco’ fue en la misma línea que Álvaro Barco, director deportivo del club, quien había señalado que en Universitario no hay técnicos internos, pues los resultados son los que mandan. “Vamos a hacerle caso a Álvaro Barco y tratar de que este momento se prolongue lo más posible. El abrazo con Valera no es por nada, es el goleador del equipo”, acotó.

En esa misma, Jorge Araujo afirmó que se siente preparado para asumir cualquier reto que le pongan por delante, pues ha venido preparándose para eso desde hace tiempo. “Vengo preparándome desde hace mucho tiempo. Son muchos años de trabajo, formación y experiencia. Ya dirigí en Primera División y me fue bien. Me siento con la confianza necesaria para liderar cualquier equipo, y más aún el club donde me formé”, explicó.

Finalmente, el entrenador de 46 años dejó en claro que tiene plena confianza en sus jugadores y en esa hambre por ganar que le ponen en cada entrenamiento. “Confío en mí, en los jugadores y en el potencial que tienen. Día a día dejan todo y no se quieren perder nada. Estar a la altura de ellos es una exigencia que me motiva”, aseveró. Recordemos que Araujo seguirá al frente de la ‘U’ para los partidos contra Alianza Atlético y Nacional de Uruguay.

Universitario venció por 4-1 a Deportivo Garcilaso. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo por 4-1 sobre Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 26 de abril desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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