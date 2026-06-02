El balance del primer semestre de Universitario de Deportes ha sido negativo, no solo por los resultados negativos en la Liga 1 y la Copa Libertadores, sino también por las decisiones deportivas que se tomaron a inicios de año. Una de ellas fue aprobar la contratación de un futbolista como Sekou Gassama, quien venía de varios meses de inactividad y que no tuvo el tiempo para entrenar con sus compañeros durante la pretemporada al recibir una licencia por parte del club.

Así pues, si bien con la llegada de Héctor Cúper parecía que iba a tener una nueva oportunidad, los minutos que jugó con el argentino no fueron suficientes para convencerlo y durante las últimas horas se confirmó la determinación que tomó la ‘U’ respecto a su continuidad. Según pudo conocer Depor, Gassama no seguirá en el club y es una decisión que no tiene marcha atrás, pues ha sido consensuada entre la administración y el comando técnico.

En ese sentido, solo hace falta que Universitario llegue a un acuerdo con la agencia que representa al delantero y puedan ponerle fin al vínculo que vencía a fin de año. Hace unas semanas, cuando Franco Velazco, administrador provisional de la institución de Ate, fue consultado sobre este tema, afirmó que todo estaba en manos de Héctor Cúper y su comando. En ese sentido, la opinión del experimentado técnico fue crucial.

Sekou Gassama no marcó ningún gol con Universitario. (Foto: Universitario)

En total, Sekou Gassama disputó siete partidos oficiales con la ‘U’ entre Liga 1 y Copa Libertadores, siendo titular en dos; no marcó ningún gol ni dio alguna asistencia. El balance del paso del senegalés-español por tienda crema fue bastante mediocre, ausentándose en varias convocatoria por no estar físicamente bien y sin la calidad necesaria para aprovechar las oportunidades que le daban.

Hay que precisar que la llegada de Gassama se dio con la aprobación de Javier Rabanal, quien también tuvo el visto bueno de Álvaro Barco cuando este era el director deportivo de la ‘U’. Ambos confiaron en las referencias que tenían de él, pero lamentablemente para los intereses del club, con la necesidad de competir en dos frentes y no descuidar la Liga 1 para soñar con el tetracampeonato, nada de lo que vieron lo pudo replicar en el fútbol peruano.

Con la inminente partida de Gassama, en Universitario continúan trabajando en la contratación de un nuevo centrodelantero para afrontar el Torneo Clausura. Se sabe que Raúl Ruidíaz fue contactado y que las conversaciones siguen avanzando, a la espera de un desenlace en los próximos días. Gianluca Lapadula también es otro nombre que fue buscado, pero con un panorama más complicado que el de la ‘Pulga’.

Sekou Gassama disputó siete partidos con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando visite a Pirata FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 12 de junio con el estadio y horario por confirmar.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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