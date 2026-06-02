De un tiempo a esta parte, Sporting Cristal dejó de afrontar los campeonatos con el afán de pelear por el título y se conformó con muy poco para decir que su temporada no fue tan mala. Sin embargo, lo que viene sucediendo en este 2026 traspasó los límites de la mediocridad y en el club lo saben perfectamente, pero muy pocos son capaces de aceptarlo. Si bien internacionalmente lograron un cupo a los play-offs de la Copa Sudamericana, en la Liga 1 terminaron a tres puntos de la zona de descenso.

Que Sporting Cristal tenga que afrontar el Torneo Clausura pensando en salir de la zona roja y no terminar peleando por no perder la categoría, es el fiel reflejo de una gestión que cada vez da pasos hacia atrás cuando cree hacer las cosas bien. En ese sentido, en las últimas horas se reveló un detalle que podría ser determinante para el segundo semestre del conjunto rimense.

Según informó el periodista Michael Cordero, Zé Ricardo no cuenta con el respaldo del área deportiva celeste y todo hace indicar que no continuará en la dirección técnica del equipo. Pese a que el brasileño llegó como una solución ante el evidente desgaste que había con Paulo Autuori, con el correr de los meses los problemas defensivos de ‘SC’ se fueron agravando y a la larga eso terminó pesando en el balance general de su trabajo.

Zé Ricardo ha dirigido a Sporting Cristal en 14 partidos, entre Liga 1 y Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

Aunque esta decisión aún no ha sido anunciada formalmente, el diálogo entre la directiva y Zé Ricardo podría darse muy pronto. En Sporting Cristal saben que tienen que dar un golpe sobre la mesa y cambiar drásticamente la medular del primer equipo, lo que inevitablemente incluye al estrega brasileño como el principal apuntado. Así pues, los siguientes días serán cruciales.

El balance de Zé Ricardo como director técnico de Sporting Cristal está en rojo. Si revisamos los números en la Liga 1, dirigió ocho partidos, acumulando dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas. En la Copa Libertadores, entre tanto, comandó los seis encuentros de la fase de grupos, ganando dos veces y perdiendo en cuatro oportunidades.

En Cristal quieren acelerar esta decisión pues saben que cuentan con el tiempo necesario para que llegue otro técnico y pueda cambiar la tónica del equipo. Con el Mundial de por medio y la Copa de la Liga como un banco de pruebas, si es que llega otro entrenador a tienda rimense tendrá alrededor de dos meses para trabajar su idea de juego y cambiar el chip de un plantel evidentemente golpeado y sin los recursos para reaccionar.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder por 3-2 ante Cienciano, Sporting Cristal volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando visite a Comerciantes FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el sábado 13 de junio desde las 4:30 p.m. y se disputará en el Estadio Villa Emprendedora (Iquitos).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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