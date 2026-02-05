Una vez que se confirmó la salida del futbolista chileno Rodrigo Ureñ a Millonarios de Colombia, la dirigencia de Universitario inició el análisis de posibles reemplazantes para el mediocampista tricampeón. De hecho, se especuló con un nombre de peso internacional, aunque nunca se dijo de quién se trataba, hasta que finalmente se conoció que era el portugués William Carvalho.

Así lo confirmó el periodista Gustavo Peralta, durante la emisión del programa ‘Pepas de la PM’. Según esta información, el campeón de la Eurocopa 2016 junto a Cristiano Ronaldo estaba interesado en fichar por la la ’U’ y continuar su carrera en el Perú.

“Cuando le dijeron ‘te vamos a ofrecer a Universitario’, él averiguó todo sobre la ‘U’ y dijo: ‘quiero ir ahí. Es más, hago un esfuerzo económico para ir’”, dijo el mencionado comunicador.

Finalmente, la negociación no prosperó, puesto que Universitario tenía una limitación con el cupo de extranjeros para la presente temporada y con el pendiente, en ese momento, de los trámites de nacionalización de los defensores Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

William Carvalho habría sido ofrecido a la ‘U’ como reemplazo del chileno Rodrigo Ureña. (Foto: Reuters)

Actualmente milita en el Pachuca de la Liga MX, tras una amplia trayectoria en el fútbol europeo, donde defendió las camisetas de Sporting Lisboa, Betis, Brujas, entre otros.

Además, fue internacional con su selección por más de 10 años, compartiendo campo y capitanía con uno de los mejores jugadores de la historia del deporte, Cristiano Ronaldo.

Los futbolistas extrabjeros inscritos por Universitario en la Liga 1 2026 son Williams Riveros, Caín Fara, José Carabalí, Héctor Fértoli, Miguel Silveira, Lisandro Alzugaray y Sekou Gassama. Como se recuerda, Di Benedetto sí aprobó el examen para la nacionalidad, por lo que en semanas será considerado peruano.

Universitario jugará en condición de visita ante Cusco FC, el próximo sábado 7 de febrero desde las 8:00 p.m. en el estadio Inca Garcilado de la Vega, por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1, atras debutar con triunfo sobre ADT.

