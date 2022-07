Después de casi dos años, su trabajo, pasión y compromiso lo han llevado a convertirse en uno de los principales youtubers peruano que habla sobre el deporte rey. Hoy en día cuenta con una comunidad de 260 mil suscriptores y registra millones de reproducciones. Depor conversó con él para conocer un poco más de su vida dentro del ecosistema virtual, donde hoy por hoy está ganando por goleada.

¿Cuándo y cómo empezaste en el mundo de YouTube?

Todo empezó en la pandemia, cuando el fútbol tuvo un largo parón. A mitad del 2020 me daba vueltas por la cabeza iniciar un proyecto en YouTube. Esto no fue pensando como algo grande, solo quería subir opiniones para compartirlo en un grupo de WhatsApp con gente de la universidad que también era hincha del balompié. También quería aprender a usar el programa de edición de videos y la única forma de aprender era practicando. Después se empezó a viralizar y empecé a crecer. Llegó en momento donde mucha gente estaba esperando que saque un nuevo video.

Tu estudiaste por muchos años derecho (7mo ciclo), la cual la terminaste dejando por ser Youtuber. ¿Fue difícil tomar esa decisión?

Lo más complicado fue decirle a mis padres que vas a dejar la carrera para subir videos a Internet. Era obvio que no iban a estar de acuerdo y tampoco lo entenderían. Ya con el tiempo se fueron dando cuenta de cómo iba progresando. Yo tenía un proyecto que estaba en un crecimiento notable y jamás me hubiese perdonado que muera ahí. Cortarlo y ponerme a leer textos de la universidad. Hay que tomar riesgos en la vida y el mío fue ese.

¿Actualmente YouTube termina siendo más rentable que ser abogado?

Como todo en la vida es relativo. Habrá abogados o youtubers que ganen más. Todo depende de la posición en la que te encuentres. Tampoco quiero dar un mensaje de que dejen la universidad y se pongan a hacer videos, porque yo jamás dejé mi carrera hasta tener mi canal bien posicionado.

¿Recuerdas cuál fue el primer video tuyo que se hizo viral?

Lo recuerdo clarísimo. Esto ocurrió en noviembre del 2020 con un video que casi no hago. El tema fue la historia de Gianluca Lapadula. Yo tenía en mente que la gran mayoría sabía de su trayectoria hasta llegar a la selección peruana. Grande fue mi sorpresa cuando me di cuenta que existía un público que no tenía idea de eso. Un amigo me terminó animando a que lo realice. Yo esperaba que llegue como máximo a dos mil vistas, si llegaba a 5000 era un éxito rotundo. En ese momento el canal aún era muy pequeño. Pasó algo increíble, en una sola noche tenía 100 mil vistas. Hoy ese video está arriba de los dos millones de visualizaciones.

¿Qué es lo que más disfrutas de ser youtuber?

Lo que más me gusta, y al mismo tiempo también me compromete, es la enorme cantidad de personas que se han fidelizado con el canal. Siempre están esperando una opinión mía después de los partidos. Yo sé que no es fácil capturar la opinión de las personas en un mundo tan abierto como lo es el Internet. Por eso mismo sé que tengo un compromiso de subir videos incluso cuando no tengo ganas de hacerlo. Muchas veces no quiero hablar de fútbol, pero me toca porque tengo una responsabilidad con un público. Me pasó hace poco con el repechaje entre Perú y Australia. De las cosas más bonitas que te deja esto es que la gente te empieza a reconocer, por ejemplo, cuando voy a Matute me saludan o me piden una foto.

¿Tienes algún referente?

Me gusta escuchar todo tipo de opiniones sobre fútbol, pero no tengo como tal un referente. En su momento y muchos antes de arrancar en YouTube era muy admirador de Daniel Peredo. Siempre que lo veía en la televisión capturaba mi atención.

¿Cuánto te demoras en realizar en un vídeo entre grabar y editarlo?

El tiempo varía. Aproximadamente me puedo demorar una hora grabando lo que voy a decir. Después me tomo una hora y media para limpiar el audio. Al final son dos horas más para realizar todo el producto audiovisual. En total serán unas cuatro o cinco horas por video.

Viajaste a Uruguay para el partido por las Eliminatorias Qatar 2022 y te encontraste con la famosa youtuber uruguaya Alaska...

Conocer Uruguay ha sido una experiencia inolvidable. El encuentro con Alaska era algo que venían pidiéndome bastante los fans de mi segundo canal (AKA Fanodric), donde hago transmisiones en vivo y converso con la gente del chat. Ahí el público pedía que la fuera buscar. A ella también le pasaba lo mismo. Al final se dio y terminó siendo hasta en la televisión. Fue muy divertido porque Alaska tiene mucho público peruano que la aprecia un montón.

Con la hincha uruguaya más famosa del mundo. Y la más aclamada por la hinchada peruana.



Se hizo realidad el crossover con Alaska después de tanto spam de muchos de ustedes pic.twitter.com/DTLAHMYMGo — Fanodric (@fanovargas) March 24, 2022





¿Si en algún momento te llega una oferta de un medio tradicional dejarías YouTube?

Uno nunca le puede cerrar las puertas a nada, pero yo si veo algo muy complicado que un medio tradicional me haga dejar YouTube. En primer lugar, porque hay un tema sentimental. Es un canal que yo cree y fui desarrollando con el tiempo. En segundo lugar, porque tengo un control total sobre lo que hago. Renunciar a esa libertad por entrar a un ambiente más tradicional de comunicación no es algo que me atraiga en este momento.

¿Qué consejo le darías a los chicos que empiezan a generar contenido digital?

Mi mayor recomendación es que disfruten el proceso. Obtener la atención de las personas en Internet es algo que se tiene que valorar. Jamás inicien un proyecto pensando en lo económico. Los proyectos más exitosos que hay en el mundo digital se han dado cuando la gente disfruta lo que hace o comunica. El público nota eso.





