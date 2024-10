Alianza Lima vs Guaraní se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este jueves 10 de octubre por la tercera y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2024 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Ypané de la localidad de Ypané (Paraguay). El partido está programado para las 6 de la tarde (hora peruana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de Nativa TV y Pluto TV. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

El horizonte es claro para Alianza Lima: una victoria frente a Guaraní les otorgará el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. Luego de una ajustada derrota ante Deportivo Cali por 2-1, las íntimas llegan a este encuentro con tres puntos en su haber, tras ganar en su debut por 2-0 al Santiago Morning de Chile.

Ahora, se enfrentarán al cuadro paraguayo, ya eliminado de la competencia, en la tercera y última fecha de la fase de grupos del Grupo D. Con la historia de su lado, ya que en 2021 lograron superar esta instancia, el elenco blanquiazul tiene la oportunidad de repetir la hazaña y avanzar a la siguiente fase del torneo continental.

Guaraní, por su parte, afronta este partido sin más motivación que cumplir con el fixture, tras haber sufrido dos derrotas consecutivas. La última fue una dura goleada por 5-1 ante Santiago Morning, que los dejó sin chances de continuar en la competencia.

Este contexto plantea un escenario favorable para las dirigidas por José Letelier, que intentarán aprovechar las debilidades de su rival para asegurar el boleto a la siguiente etapa. Sin embargo, la presión está presente, ya que Santiago Morning sigue al acecho en la tabla de posiciones, igualadas en puntos con Alianza Lima.





Lo que necesita Alianza Lima para clasificar





Alianza Lima y Santiago Morning cuentan con tres puntos, pero las victorianas tienen una ligera ventaja debido a su triunfo directo sobre el equipo chileno en la primera fecha, que según las bases del certamen de la Conmebol, es el primer criterio de desempate. Esto deja a las blanquiazules en una situación favorable.

La ecuación para Alianza Lima es sencilla: una victoria las clasifica automáticamente a los cuartos de final. El equipo dirigido por Letelier sabe que no pueden dejar ningún cabo suelto, pues dependen de sí mismas para avanzar. Un empate o incluso una derrota no las eliminaría de inmediato, pero las colocaría en una situación vulnerable, dependiendo de lo que suceda en el partido entre Santiago Morning y Deportivo Cali.

Si las íntimas no consiguen los tres puntos, tendrán que esperar que Santiago Morning no logre una victoria contundente ante Deportivo Cali, para no ser superadas en la diferencia de goles. De cualquier forma, Alianza Lima no querrá depender de otros resultados, por lo que saldrá al campo con la clara intención de asegurarse la clasificación por méritos propios.

Alianza Lima: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 07/10/24 Deportivo Cali 2-1 Alianza Lima Copa Libertadores Femenina 04/10/24 Alianza Lima 2-0 Santiago Morning Copa Libertadores Femenina 30/08/24 Alianza Lima 3-1 Universitario de Deportes Liga Femenina 25/08/24 Universitario de Deportes 0-2 Alianza Lima Liga Femenina 18/08/24 Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal Liga Femenina

Guaraní: últimos partidos

FECHA TORNEO RESULTADO 07/10/24 Guaraní 1-5 Santiago Morning Copa Libertadores Femenina 04/10/24 Deportivo Cali 2-1 Guaraní Copa Libertadores Femenina

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Guaraní?

El tercer partido de Alianza Lima Femenino en la Copa Libertadores Femenina será ante Guaraní el jueves 10 de octubre en el Estadio Ypané, Paraguay. El duelo está programado para iniciar a las 6:00 de la tarde, hora de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile y Paraguay será a las 7:00 p.m., mientras que en Argentina y Uruguay se jugará a las 8:00 de la noche. Finalmente, en México, el encuentro comenzará a las 5:00 p.m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Guaraní?

La transmisión del encuentro entre blanquiazules y las aurinegras por la Copa Libertadores Femenina se podrá ver a través de Nativa TV, disponible para Movistar TV (Canal 736), Claro TV (Canal 516) y DIRECTV (Canal 1189). Asimismo, es importante indicar que también se podrá seguir a través de Pluto TV y YouTube. Por otro lado, recuerda que en Depor podrás encontrar todos los detalles de esta competencia.

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs Guaraní?

El encuentro entre Alianza Lima y Guaraní, programado para este viernes, se llevará a cabo en el Estadio Ypané de la misma localidad en Paraguay. Este coloso deportivo tiene una capacidad de 5 mil espectadores. Fue inaugurado en 1998, pasó por diferentes clubes hasta que en 2018 la Asociación Paraguaya de Fútbol adquirió el predio, que incluyen 12 hectáreas y seis canchas auxiliares.

Alianza Lima viene de caer 2-1 ante Deportivo Cali. (Foto: Deportivo Cali)

