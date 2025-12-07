Alianza Lima vs. Universitario se enfrentan por la final de ida de la Liga Femenina 2025, este domingo 7 de diciembre del 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

En una temporada con poca tregua, Alianza Lima y Universitario definen el título nacional, resaltando también la regularidad obtenida con el paso de los meses. Las blanquiazules ganaron el Apertura y las cremas el Clausura, por lo que quedan dos partidos más.

Hace algunas semanas, las blanquiazules perdieron la oportunidad de quedar como campeonas directas. En una final por penales, Universitario ganó el Clausura en Matute y ahora, por el acumulado, se definen las acciones desde Campomar la próxima semana.

Las blanquiazules vuelven a disputar una definición, teniendo en cuenta que ya parece costumbre. En 2021 ganaron a Universitario y en 2022 derrotaron a Carlos Mannucci en duelos de ida y vuelta; sin embargo, el tricampeonato no pudo darse porque en 2023 cayeron ante las cremas.

En el 2024, volvió el dominio de Alianza Lima porque se cobraron revancha ante Universitario con un marcador global de 5-1. Ya en este 2025, van por el bicampeonato nacional en la Liga Femenina.

En la presente temporada, jugaron en seis ocasiones: la primera vez fue el 11 de mayo y las ‘merengues’ ganaron por 1-0. Posteriormente, en las finales del Apertura se determinó un resultado global de 2-0.

Ya en el Torneo Clausura, el primer choque fue el domingo 14 de setiembre y las ‘íntimas’ tuvieron una victoria de 2-1. Ya en las finales, igualaron 1-1 en el global, por lo que definieron desde los 12 pasos. La ‘U’ fue ganador y se quedó con el Clausura.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Universitario?

El partido entre Alianza Lima vs. Universitario se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión de Movistar Deportes, canal 3 de la parrilla de Movistar TV. Además, podrá ser visto por señal abierta en América TV Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Universitario está programado para este domingo 7 de diciembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a la 2:00 p.m.; mientras que en España a las 9:00 p.m.

