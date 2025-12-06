Sporting Cristal se encuentra a la espera de saber su destino en la próxima Copa Libertadores 2026. Si bien aseguraron su clasificación, queda pendiente saber desde qué fase participarán. Precisamente, este sábado ante Alianza Lima podría dar el primer paso para consolidarse como Perú 2. En medio de esta expectativa, en tienda celeste también dan un ojo al próximo año, por lo que ya tienen en agenda a un posible fichaje: Andrey Estupiñán.

De acuerdo a información de Campeonísimo, Sporting Cristal está interesado en Estupiñán para la temporada 2026. La información inició desde Colombia, pero poco a poco fue tomando fuerza en el país. Además, culminó contrato con Deportivo Cali y podría llegar como jugador libre.

De hecho, la intención de no tener que pagar por su pase, sería un plus para que Sporting Cristal tenga interés en la operación. El delantero colombiano tiene 31 años y se desempeña como extremo por izquierda, posición que quieren potenciar en tienda celeste para el siguiente ciclo.

Por otro lado, los números de Estupiñán señalan que el 2025 hubo continuidad. En total, disputó 39 partidos en entre Liga BetPlay (entre Apertura y Clausura) y Copa Colombia, acumulando 9 goles y 1 asistencia. En lo que respecta a su experiencia, pasó por equipos como Santa Fe, Junior, Tolima, Deportivo Pasto y Boyacá Chicó.

Andrey Estupiñán juega en Deportivo Cali desde 2024. (Foto: Difusión)

Llegar a Sporting Cristal podría significar la primera experiencia fuera de su país. En el último ciclo, Andrey sumó 2778′ y tuvo una participación más activa que en el 2024 donde solo acumuló 1316′ con 23 partidos oficiales y seis goles marcados en las mismas competencias.

Por lo pronto, los celestes habrían asegurado la renovación de Rafael Lutiger y Martín Távara, a la espera de definir su posición final en la Liga 1. Eso sí, Paulo Autuori (actual DT) cuenta con contrato hasta la temporada 2026, por lo que sería uno de los mayores encargados en armar la plantilla del siguiente año.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, válido por la vuelta de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2025, será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, goles y reacciones en la web de Depor. Si prefieres verlo en streaming, el encuentro estará disponible en la plataforma digital Liga 1 MAX, con suscripción activa.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal está programado para este sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 10:00 p.m.. Finalmente, en México se jugará a las 7:00 p.m., y en España a las 2:00 a.m. del día siguiente.

