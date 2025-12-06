Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
Luego de que Universitario desistiera en las negociaciones, Jairo Vélez tiene todo listo para ser nuevo jugador de Alianza Lima en la temporada 2026. ¿Qué falta para que se concrete? Según informó el periodista Marcello Merizalde de Movistar Deportes, el ecuatoriano ya le comunicó a la Universidad César Vallejo, club dueño de su pase, que llegó a un acuerdo con los íntimos para cerrar con la transferencia.

Noticia en desarrollo...

