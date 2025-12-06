Luego de que Universitario desistiera en las negociaciones, Jairo Vélez tiene todo listo para ser nuevo jugador de Alianza Lima en la temporada 2026. ¿Qué falta para que se concrete? Según informó el periodista Marcello Merizalde de Movistar Deportes, el ecuatoriano ya le comunicó a la Universidad César Vallejo, club dueño de su pase, que llegó a un acuerdo con los íntimos para cerrar con la transferencia.
Noticia en desarrollo...
TE PUEDE INTERESAR
- Descendió, pero seguirá en la Liga 1: Roberto Mosquera y el club de altura que lo quiere
- Conexión inesperada: Kenji Cabrera reveló cómo es su relación Thomas Müller, a horas de final de MLS
- Todo listo para el Alianza Lima vs. Sporting Cristal: árbitro confirmado y autorización de instrumentos
- América de Cali arriesga la continuidad de Luis Ramos: Cusco FC revela ofertas de México
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal