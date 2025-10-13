Después de una para de algunos días por la Copa Libertadores Femenina, los equipos peruanos ya podrán volver a la actividad en el tramo final del Torneo Clausura 2025. Si bien, ya se conocía a los primeros semifinalistas pues fueron los que mejor terminaron ubicados en la tabla, este último fin de semana se terminó por definir quienes serían sus rivales, que buscarán también alzar el trofeo de este segundo torneo de la Liga Femenina.

Con una temporada en la que el formato ha cambiado -buscando darle más actividad a las futbolistas peruanas- se ha alargado también las fechas en las que se conocían a las grandes campeonas del torneo. Es así que, aún quedan fechas pendientes de esta Liga Femenina 2025, lo que viene con inmediatez serán las semifinales.

Como se sabe, el ganador del Torneo Clausura clasificará a los playoff que definirá al campeón nacional. Quedó claro de que si Alianza Lima se alza con el título del Clausura automáticamente se proclamará campeón nacional debido a que ya ganó el Torneo Apertura, en una final frente a Universitario de Deportes.

Ya se disputarán las finales de la Liga Femenina 2025. (Foto: Universitario)

¿Cuáles son los cruces por las semifinales?

El fin de semana se vivieron partidos de infarto en los cuartos de final de esta Liga Femenina 2025. En el primer encuentro de la jornada, Carlos Mannucci logró superar en condición de local a Club UNSAAC. Las trujillanas se adelantaron en el marcador a los 56 minutos por intermedio de Maribel Portillo, quien abrió la cuenta con un potente remate, mientras que Alessia Sanllehi se encargó de sentenciar la victoria por 2-0 cuando se jugaban los tiempos agregados.

Por otro lado, Sporting Cristal se enfrentó en un vibrante duelo a Melgar de Arequipa. El equipo ‘Bajopontino’ logró adelantarse en el marcador por intermedio de Danna Lambraño, pero cuando todo parecía dado para que las ‘Celestes’ dominen el encuentro, Carrillo igualó las acciones. Ya en el complemento del partido Karol Murcia se encargó de darle la victoria a las ‘Celestes’ con un doblete y de esa manera clasificaron a las semifinales del torneo.

De esta forma los duelos que quedaron fueron los siguientes:

Semifinal 1: Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci

Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci Semifinal 2: Universitario vs Sporting Cristal

Alianza Lima vs. Mannucci: se medirán en la semifinal este 2025. (Foto: Leonardo Fernández/GEC)

¿Cómo es el formato de estas semifinales?

A diferencia de los cuartos de final de este torneo, las semifinales sí se jugarán en dos partidos de ida y vuelta. Los equipos que clasificaron de manera directa a estas instancias por acabar en primer y segundo lugar de la tabla de la fase regular son los que cerrarán como locales.

Es decir, en la ida Alianza Lima tendrá que viajar a Trujillo para enfrentarse a Carlos A. Mannucci en el complejo de la UPAO. Por su parte, Universitario tendrá la ventaja de que no tendrá que viajar, pues solo visitará a Sporting Cristal, ya sea en La Florida o en el Estadio Alberto Gallardo.

¿Cuándo se jugarán las semifinales?

Si bien aún no se ha definido el día y la hora exacta de estos partidos, entre el 18 y 19 de octubre se estarán jugando los partidos de ida; mientras que la vuelta donde se definirá completamente a los finales se estará jugando entre el 25 y 26 del mismo mes.

