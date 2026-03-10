La gran fiesta del fútbol femenino en nuestro país acaba de sufrir un duro e inesperado golpe justo cuando todos los equipos ya tenían las maletas listas para saltar a la cancha. A escasos días de que empiece a rodar el balón de forma oficial, la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) confirmó una noticia que ha sacudido por completo la planificación del campeonato: el club Biavo FC, representante de la región San Martín, presentó su renuncia voluntaria y definitiva a la Liga Femenina 2026. Esta sorpresiva baja de último minuto ha dejado un enorme vacío en la primera división y genera muchísima tristeza entre los hinchas del oriente peruano, quienes esperaban ver a sus jugadoras compitiendo al más alto nivel frente a los clubes más grandes e históricos de la capital.

Para entender el motivo real detrás de esta dolorosa salida, tenemos que mirar la profunda crisis que estalló en la interna de la institución selvática durante los últimos días. El equipo se quedó prácticamente a la deriva tras la repentina renuncia de su reciente administrador, Ronald Grández.

El dirigente decidió dar un paso al costado argumentando que existía una planificación y logística insuficientes para afrontar los viajes y gastos de un torneo tan exigente. Al quedarse sin cabeza dirigencial, sin respaldo económico y sin garantías para sostener el proyecto a largo plazo, el cuadro de la selva no tuvo más remedio que tirar la toalla antes del pitazo inicial.

Biavo FC ascendió en el 2024 tras coronarse campeón de la Liga de Ascenso en el 2023. (Foto: Liga Femenina)

Ante este crítico y lamentable panorama, las altas esferas del balompié nacional tuvieron que intervenir de inmediato para formalizar la situación. Mediante un comunicado oficial difundido en todas sus redes sociales, la LFPP informó a la opinión pública sobre la radical decisión tomada por el conjunto provinciano.

El documento fue bastante claro y tajante sobre el destino de la institución tras bajarse del torneo. “Tras recibir la comunicación oficial y conforme a la normativa vigente, la LFPP ha resuelto aceptar dicha renuncia”, detalló el ente rector, confirmando que el club queda automáticamente separado y pierde su calidad de miembro.

¿Qué pasará con el fixture y programación?

Una de las grandes dudas que surgió de inmediato entre los fanáticos era saber qué iba a pasar con la programación general que ya había sido sorteada hace poco. Para tranquilidad del resto de competidores, la liga aclaró que el fixture se mantendrá exactamente igual y sin ninguna modificación en el calendario.

Esto significa que la plaza vacía que deja el conjunto selvático no será ocupada por ningún otro club invitado en esta temporada. “En consecuencia, los clubes que debían enfrentar a Biavo FC tendrán una jornada de descanso en la fecha correspondiente”, explicó la organización.

Si revisamos la programación, el primer equipo beneficiado con este descanso forzado será el recién ascendido CD Yanapuma, rival que iba a visitar a las de San Martín este mismo sábado 14 de marzo en el debut. Asimismo, FBC Melgar no tendrá actividad en la segunda jornada, mientras que Universitario de Deportes descansará en la tercera fecha.

Finalmente, a pesar de este duro tropiezo organizativo por causas totalmente ajenas a la liga, las autoridades buscaron dar un mensaje de calma a todos los seguidores. La LFPP reafirmó su gran compromiso con la integridad de la competencia, garantizando la continuidad y el correcto desarrollo del torneo en beneficio del crecimiento del fútbol femenino peruano.

Comunicado de la Liga Femenina 2026. (Foto: X)

