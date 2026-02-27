El fútbol femenino en nuestro país sigue ganando muchísimo terreno y la emoción de los hinchas ya se empieza a sentir en las tribunas de cara a una nueva y vibrante temporada. Este viernes 27 de febrero se dio el primer gran paso oficial con la realización del esperado sorteo del fixture de la Liga Femenina 2026, un evento clave que definió el camino exacto que deberán recorrer las escuadras participantes. La gran meta de todos los clubes inscritos en este año es una sola: armar un plantel lo suficientemente competitivo para arrebatarle el título a Alianza Lima, institución que hoy por hoy ostenta la corona de campeón y buscará defenderla a toda costa frente a sus rivales directos.

La expectativa por ver rodar el balón es gigantesca, ya que este torneo no solo promete elevar el nivel de competencia fecha a fecha, sino que también busca mantener el fútbol femenino en lo más alto de la agenda deportiva. Tras conocerse el calendario oficial, los comandos técnicos de los 12 equipos de distintas regiones del país ya empezaron a planificar sus estrategias para afrontar un sistema de campeonato bastante exigente.

Universitario ganó el Torneo Clausura y se quedó con el pase a la Copa Libertadores Femenina 2026. (Foto: GEC)

¿Cuándo empieza el torneo?

Las acciones en los terrenos de juego arrancarán oficialmente el próximo sábado 14 de marzo. Para este año, la organización decidió dividir el campeonato en tres etapas muy claras: un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, ambos jugados bajo el tradicional sistema de todos contra todos durante 11 fechas cada uno, para luego dar paso a la gran etapa final.

A lo largo de todo este año deportivo, la Liga Femenina Apuesta Total 2026 ofrecerá un total de 150 partidos oficiales repartidos en 34 vibrantes jornadas. Esta impresionante cantidad de juegos refleja claramente el crecimiento sostenido y la consolidación profesional que está logrando el torneo en el Perú.

Formato del torneo:

El formato de clasificación será muy emocionante de principio a fin para los fanáticos. Los seis mejores equipos del Apertura y del Clausura conseguirán su boleto a los anhelados Play-offs, una instancia decisiva donde se jugarán cuartos de final a partido único, para luego disputar las semifinales y la final en duelos de ida y vuelta.

Un detalle muy importante del reglamento es el enorme premio a la constancia durante todo el año. Si un mismo equipo logra imponerse y ganar tanto el Apertura como el Clausura, será proclamado automáticamente como campeón nacional de la temporada, sin necesidad de jugar ninguna llave extra.

Ese ansiado título nacional también viene acompañado de la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores Femenina 2027. Sin embargo, en la parte baja de la tabla la presión será tremenda fecha a fecha, ya que los dos peores clubes del puntaje acumulado perderán la categoría al terminar la campaña.

¿Qué canal tendrá la transmisión de la Liga Femenina 2026?

Finalmente, los hinchas tendrán muchas facilidades para no perderse ni un solo choque. Los encuentros se podrán ver gratis por YouTube mediante la cuenta Bicolor+, y también serán transmitidos en televisión por el canal JuntosTV, disponible en las señales de Movistar (canales 29 y 729) y Claro TV (canales 24 y 535).

TE PUEDE INTERESAR