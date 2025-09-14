La Liga Femenina 2025 continúa con emociones fuertes este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, y la tabla de posiciones del Torneo Clausura empieza a apretarse en lo más alto. La jornada 8 tiene como gran atractivo el clásico del fútbol femenino entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, duelo que podría marcar quién se adueña del primer lugar del campeonato. Con ambos equipos igualados en puntaje, cada gol y cada detalle será clave para seguir en carrera por el título nacional.
Tras la definición del Torneo Apertura, que tuvo a las blanquiazules como campeonas frente a las cremas, este nuevo enfrentamiento se presenta como una especie de revancha. Universitario llega con siete triunfos consecutivos y con la motivación de mantenerse en lo más alto, mientras que Alianza Lima busca repetir la fórmula que le permitió celebrar en el Monumental y así adueñarse de la punta en el Clausura.
La fecha 8 comenzó en el Estadio Municipal de La Molina, donde FC Killas recibió a Carlos A. Mannucci. El cuadro trujillano impuso condiciones y se llevó una importante victoria por 3-1, resultado que lo mantiene como candidato firme a los ‘Playoff’ y deja a las locales con pocas opciones en la tabla.
En La Florida, Sporting Cristal y FBC Melgar se vieron las caras en un choque directo por la parte alta. Las rimenses mostraron su mejor versión ofensiva y terminaron goleando 4-0, sumando puntos vitales que las consolidan entre los tres primeros lugares y complican al conjunto arequipeño, que no logra levantar cabeza en esta parte de la temporada.
Por la tarde, Defensores del Ilucán recibió en Cajabamba a Real Áncash en un duelo de permanencia. El partido fue de ida y vuelta, pero finalmente el cuadro local consiguió imponerse por 3-2, respirando en la zona baja de la tabla y dejando a las huaracinas en una situación cada vez más comprometida con el descenso.
El domingo abrió con César Vallejo frente a Biavo FC en la Villa Poeta, choque que podía cambiar posiciones en la parte baja y que fue favorable para la visita. Luego, Flamengo FBC se medirá ante UNSAAC en Huancayo, en otro partido que buscaba darle aire a los equipos que se mantienen en la pelea por la mitad de la tabla.
Finalmente, en Campo Mar U se disputará el partido más esperado de la jornada. Universitario recibió a Alianza Lima en una nueva edición del clásico femenino, con ambas escuadras igualadas con 21 puntos y separadas solo por la diferencia de goles. El 3-0 de las cremas les permitió mantener la punta y soñar con forzar una final, mientras que las íntimas deberán seguir luchando en las últimas fechas para revalidar su condición de campeonas del Apertura.
Partidos de la fecha 8
|FECHA
|HORA
|PARTIDO
|ESTADIO
|13/9
|FINAL
|Killas FC 1-3 Mannucci
|Estadio Municipal de La Molina
|13/9
|FINAL
|Sporting Cristal 4-0 Melgar
|La Florida
|13/9
|FINAL
|Defensores del Ilucán 3-2 Real Áncash
|Estadio Juan Maldonado Gamarra
|14/9
|FINAL
|UCV 1-2 Biavo FC
|Villa Poeta
|14/9
|12:30 p.m
|Flamengo FBC vs. UNSAAC
|Estadio IPD Huancayo
|14/9
|3:00 p.m
|Universitario vs. Alianza Lima
|Campo Mar
Tabla de posiciones de Torneo Clausura
Tabla de posiciones acumulada
