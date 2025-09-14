La Liga Femenina 2025 continúa con emociones fuertes este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, y la tabla de posiciones del Torneo Clausura empieza a apretarse en lo más alto. La jornada 8 tiene como gran atractivo el clásico del fútbol femenino entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, duelo que podría marcar quién se adueña del primer lugar del campeonato. Con ambos equipos igualados en puntaje, cada gol y cada detalle será clave para seguir en carrera por el título nacional.

Tras la definición del Torneo Apertura, que tuvo a las blanquiazules como campeonas frente a las cremas, este nuevo enfrentamiento se presenta como una especie de revancha. Universitario llega con siete triunfos consecutivos y con la motivación de mantenerse en lo más alto, mientras que Alianza Lima busca repetir la fórmula que le permitió celebrar en el Monumental y así adueñarse de la punta en el Clausura.

La fecha 8 comenzó en el Estadio Municipal de La Molina, donde FC Killas recibió a Carlos A. Mannucci. El cuadro trujillano impuso condiciones y se llevó una importante victoria por 3-1, resultado que lo mantiene como candidato firme a los ‘Playoff’ y deja a las locales con pocas opciones en la tabla.

En La Florida, Sporting Cristal y FBC Melgar se vieron las caras en un choque directo por la parte alta. Las rimenses mostraron su mejor versión ofensiva y terminaron goleando 4-0, sumando puntos vitales que las consolidan entre los tres primeros lugares y complican al conjunto arequipeño, que no logra levantar cabeza en esta parte de la temporada.

Por la tarde, Defensores del Ilucán recibió en Cajabamba a Real Áncash en un duelo de permanencia. El partido fue de ida y vuelta, pero finalmente el cuadro local consiguió imponerse por 3-2, respirando en la zona baja de la tabla y dejando a las huaracinas en una situación cada vez más comprometida con el descenso.

El domingo abrió con César Vallejo frente a Biavo FC en la Villa Poeta, choque que podía cambiar posiciones en la parte baja y que fue favorable para la visita. Luego, Flamengo FBC se medirá ante UNSAAC en Huancayo, en otro partido que buscaba darle aire a los equipos que se mantienen en la pelea por la mitad de la tabla.

Finalmente, en Campo Mar U se disputará el partido más esperado de la jornada. Universitario recibió a Alianza Lima en una nueva edición del clásico femenino, con ambas escuadras igualadas con 21 puntos y separadas solo por la diferencia de goles. El 3-0 de las cremas les permitió mantener la punta y soñar con forzar una final, mientras que las íntimas deberán seguir luchando en las últimas fechas para revalidar su condición de campeonas del Apertura.

Partidos de la fecha 8

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO 13/9 FINAL Killas FC 1-3 Mannucci Estadio Municipal de La Molina 13/9 FINAL Sporting Cristal 4-0 Melgar La Florida 13/9 FINAL Defensores del Ilucán 3-2 Real Áncash Estadio Juan Maldonado Gamarra 14/9 FINAL UCV 1-2 Biavo FC Villa Poeta 14/9 12:30 p.m Flamengo FBC vs. UNSAAC Estadio IPD Huancayo 14/9 3:00 p.m Universitario vs. Alianza Lima Campo Mar

Tabla de posiciones de Torneo Clausura

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 7 6 0 0 36 4 32 21 2 Alianza Lima 7 7 0 0 26 2 24 21 3 Sporting Cristal 8 5 2 1 19 6 13 17 4 Mannucci 8 4 2 2 18 10 8 14 5 UNSAAC 7 4 0 3 14 9 5 12 6 Flamengo FBC 7 3 2 2 10 10 0 11 7 Melgar 8 3 2 3 12 16 -4 11 8 Biavo FC 8 2 1 5 9 25 -16 7 9 Killas 8 1 2 5 9 20 -11 5 10 UCV 8 1 2 5 7 17 -10 5 11 Defensores 8 1 1 6 8 25 -17 4 12 Real Áncash 8 1 0 7 8 33 -25 3

Tabla de posiciones acumulada

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 18 17 1 0 83 4 79 52 2 Alianza Lima 18 16 1 1 78 6 72 49 3 Sporting Cristal 19 13 4 2 67 13 54 43 4 Melgar 19 7 6 6 29 34 -5 27 5 Mannucci 19 7 5 7 32 30 2 26 6 Flamengo FBC 18 7 2 9 28 36 -8 23 7 Biavo FC 19 5 5 9 32 45 -13 20 8 Defensores 19 5 5 9 24 57 -33 20 9 UNSAAC 18 5 3 10 26 36 -10 18 10 FC Killas 19 5 3 11 21 49 -28 18 11 Real Áncash 19 4 0 15 23 71 -48 12 12 César Vallejo 19 1 5 13 7 67 -60 8

