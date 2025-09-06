La Liga Femenina 2025 sigue su curso este sábado 6 de setiembre y la tabla de posiciones del Torneo Clausura comenzó a moverse. En este certamen, los tres grandes del fútbol peruano, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, buscan insertarse en primeros lugares, aunque las ‘Leonas’ se van despuntando en lo más alto por la diferencia de goles a su favor. A continuación, repasa los partidos y resultados de esta jornada.
Tras el Torneo Apertura, es hora de conocer al segundo equipo ganador de la temporada. En la primera mitad, Alianza Lima se impuso en la final ante Universitario de Deportes. Por esta razón, los equipos evitarán una segunda coronación de las blanquiazules que las lleve al título nacional de este año.
Partidos de la fecha 7
|FECHA
|HORA
|PARTIDO
|ESTADIO
|6/9
|FINAL
|UNSAAC 5-1 Killas FC
|Inca Garcilaso de la Vega
|6/9
|FINAL
|Mannucci 1-4 Universitario
|Campus UPAO
|7/9
|10:00 A.M.
|Melgar vs. Real Áncash
|Campus Melgar
|7/9
|12:30 P.M.
|Defensores del Ilucán vs. Flamengo FBC
|Juan Maldonado Gamarra
|7/9
|3:00 P.M.
|Alianza Lima vs. UCV
|Hugo Sotil
|7/9
|3:00 P.M.
|Biavo vs. Sporting Cristal
|I.E. Adela Vargas Burga
Tabla de posiciones de Torneo Clausura
Tabla de posiciones acumulada
