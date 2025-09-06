Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2025. (Diseño: Christian Marlow)
La sigue su curso este sábado 6 de setiembre y la tabla de posiciones del Torneo Clausura comenzó a moverse. En este certamen, los tres grandes del fútbol peruano, , y , buscan insertarse en primeros lugares, aunque las ‘Leonas’ se van despuntando en lo más alto por la diferencia de goles a su favor. A continuación, repasa los partidos y resultados de esta jornada.

Tras el Torneo Apertura, es hora de conocer al segundo equipo ganador de la temporada. En la primera mitad, Alianza Lima se impuso en la final ante Universitario de Deportes. Por esta razón, los equipos evitarán una segunda coronación de las blanquiazules que las lleve al título nacional de este año.

Partidos de la fecha 7

FECHAHORAPARTIDOESTADIO
6/9FINALUNSAAC 5-1 Killas FCInca Garcilaso de la Vega
6/9FINALMannucci 1-4 UniversitarioCampus UPAO
7/910:00 A.M.Melgar vs. Real ÁncashCampus Melgar
7/912:30 P.M.Defensores del Ilucán vs. Flamengo FBCJuan Maldonado Gamarra
7/93:00 P.M.Alianza Lima vs. UCVHugo Sotil
7/93:00 P.M.Biavo vs. Sporting CristalI.E. Adela Vargas Burga

Tabla de posiciones de Torneo Clausura

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Universitario 7 6 0 0 36 4 32 21
2 Alianza Lima 6 6 0 0 23 2 21 18
3 UNSAAC 7 4 0 3 13 9 4 12
4 Mannucci 7 3 2 2 15 9 6 11
5 Sporting Cristal 6 3 2 1 10 5 5 11
6 Melgar 6 2 2 2 8 9 -1 8
7 Flamengo FBC 6 2 2 2 8 9 -1 8
8 UCV 6 1 2 3 6 12 -6 5
9 Killas 7 1 2 4 8 17 -9 5
10 Biavo FC 6 1 1 4 6 20 -14 4
11 Real Áncash 6 1 0 5 4 27 -23 3
12 Defensores del Ilucán 6 0 1 5 4 21 -17 1

Tabla de posiciones acumulada

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Universitario 18 17 1 0 83 4 79 52
2 Alianza Lima 17 15 1 1 75 6 69 46
3 Sporting Cristal 17 11 4 2 58 12 46 35
4 Melgar 16 6 5 5 26 28 -2 23
5 Mannucci 18 6 5 7 29 29 0 23
6 Flamengo FBC 17 6 2 9 26 35 -9 20
7 UNSAAC 18 5 3 10 25 35 -10 18
8 FC Killas 18 5 3 10 20 46 -26 18
9 Biavo FC 17 4 5 9 29 44 -15 17
10 Def. del Ilucán 17 4 5 8 20 53 -33 17
11 Real Áncash 17 4 0 13 19 57 -38 12
12 César Vallejo 17 1 5 11 6 62 -56 8

