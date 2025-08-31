Volvió la Liga Femenina 2025 este sábado 30 de agosto y la tabla de posiciones del Torneo Clausura comenzó a moverse. En este certamen, los tres grandes del fútbol peruano, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, buscan insertarse en primeros lugares, aunque las ‘Leonas’ se van despuntando en lo más alto por la diferencia de goles a su favor. A continuación, repasa los partidos y resultados de esta jornada.
Tras el Torneo Apertura, es hora de conocer al segundo equipo ganador de la temporada. En la primera mitad, Alianza Lima se impuso en la final ante Universitario de Deportes. Por esta razón, los equipos evitarán una segunda coronación de las blanquiazules que las lleve al título nacional de este año.
De acuerdo a la programación, las acciones iniciaron el sábado, con el partido entre la UCV y Mannucci (0-5) en la Villa Poeta, Trujillo. Posteriormente, el domingo muy temprano, otro partidazo se vivió en Recuay con la goleada de Real Ancash frente a Biavo FC (4-0). Más tarde, Universitario recibirá a la UNSAAC en Campomar.
El partido de la fecha, sin lugar a duda, será el que se vivirá en el Estadio Alberto Gallardo, cuando Sporting Cristal reciba a Alianza Lima con el calor de su gente. La fecha se cierra el lunes 1 de septiembre, con el compromiso de FC Killas frente a Defensores del Ilucán en La Molina y el Flamengo FBC vs Melgar en Huancayo.
Partidos de la fecha 6
|FECHA
|HORA
|PARTIDO
|ESTADIO
|30/8
|FINAL
|UCV 0-5 Carlos A. Mannucci
|Villa Poeta
|31/8
|FINAL
|Real Áncash 4-0 Biavo FC
|Municipal de Recuay
|31/8
|12:30 p.m.
|Universitario vs UNSAAC
|Campomar U
|31/8
|3:00 p.m.
|Sporting Cristal vs Alianza Lima
|Alberto Gallardo
|1/9
|12:30 p.m.
|FC Killas vs D. del Ilucán
|Municipal de La Molina
|1/9
|3:00 p.m.
|Flamengo FBC vs Melgar
|IPD Huancayo
Tabla de posiciones de Torneo Clausura
Tabla de posiciones acumulada
