Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2025. (Diseño: Christian Marlow)

Volvió la este sábado 30 de agosto y la tabla de posiciones del Torneo Clausura comenzó a moverse. En este certamen, los tres grandes del fútbol peruano, , y , buscan insertarse en primeros lugares, aunque las ‘Leonas’ se van despuntando en lo más alto por la diferencia de goles a su favor. A continuación, repasa los partidos y resultados de esta jornada.

Tras el Torneo Apertura, es hora de conocer al segundo equipo ganador de la temporada. En la primera mitad, Alianza Lima se impuso en la final ante Universitario de Deportes. Por esta razón, los equipos evitarán una segunda coronación de las blanquiazules que las lleve al título nacional de este año.

De acuerdo a la programación, las acciones iniciaron el sábado, con el partido entre la UCV y Mannucci (0-5) en la Villa Poeta, Trujillo. Posteriormente, el domingo muy temprano, otro partidazo se vivió en Recuay con la goleada de Real Ancash frente a Biavo FC (4-0). Más tarde, Universitario recibirá a la UNSAAC en Campomar.

El partido de la fecha, sin lugar a duda, será el que se vivirá en el Estadio Alberto Gallardo, cuando Sporting Cristal reciba a Alianza Lima con el calor de su gente. La fecha se cierra el lunes 1 de septiembre, con el compromiso de FC Killas frente a Defensores del Ilucán en La Molina y el Flamengo FBC vs Melgar en Huancayo.

Partidos de la fecha 6

FECHAHORAPARTIDOESTADIO
30/8FINALUCV 0-5 Carlos A. MannucciVilla Poeta
31/8FINALReal Áncash 4-0 Biavo FCMunicipal de Recuay
31/812:30 p.m.Universitario vs UNSAACCampomar U
31/83:00 p.m.Sporting Cristal vs Alianza LimaAlberto Gallardo
1/912:30 p.m.FC Killas vs D. del IlucánMunicipal de La Molina
1/93:00 p.m.Flamengo FBC vs MelgarIPD Huancayo

Tabla de posiciones de Torneo Clausura

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Universitario 5 5 0 0 31 1 30 15
2 Alianza Lima 5 5 0 0 22 2 20 15
3 Mannucci 6 3 2 1 14 5 9 11
3 Sporting Cristal 5 3 2 0 10 4 6 11
5 UNSAAC 5 3 0 2 8 6 2 9
6 Melgar 5 2 1 2 8 9 -1 7
7 Flamengo FBC 5 2 1 2 8 9 -1 7
8 UCV 6 1 2 3 6 12 -6 5
9 Biavo FC 6 1 1 4 6 20 -14 4
10 Real Áncash 6 1 0 5 4 27 -23 3
11 Killas 5 0 2 3 3 11 -8 2
12 Defensores del Ilucán 5 0 1 4 3 17 -14 1

Tabla de posiciones acumulada

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Universitario 16 15 1 0 77 3 74 46
2 Alianza Lima 16 14 1 1 74 6 68 43
3 Sporting Cristal 16 11 4 1 58 11 47 35
4 Melgar 16 6 5 5 26 28 -2 23
5 Mannucci 17 6 5 6 28 25 3 18
6 Flamengo FBC 16 6 1 9 26 35 -9 19
7 Biavo FC 17 4 5 9 29 44 -15 17
8 Def. del Ilucán 16 4 5 7 19 49 -30 17
9 UNSAAC 16 4 3 9 20 33 -13 15
10 FC Killas 16 4 2 10 15 40 -25 14
11 Real Áncash 17 4 0 13 19 57 -38 12
12 César Vallejo 17 1 5 11 6 62 -56 8

