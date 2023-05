Rosa Castro, quien anotó un doblete en la victoria de Alianza Lima 11-1 sobre Atlético Trujillo, celebrando con la hinchada tras el triunfo. El fútbol femenino y el amor al club da estas postales. pic.twitter.com/Guas7sGri8 — Luis Ángel Amaya (@luangelamaya) April 30, 2022

¿Cómo son las horas previas a un clásico femenino? ¿Se vive con la misma intensidad y rivalidad que a nivel masculino?

Sí, en cuanto a la intensidad y el tema de vivirlo son las mismas sensaciones. Clásicos son clásicos. Obviamente, por el hecho de que sea nuestro rival directo se vive de una forma bonita y distinta. Pero igual nosotras estamos tratando de tomarlo de una manera tranquila este encuentro. Ahora toca jugarlo en el estadio Monumental y hay que darlo todo.

¿Resulta un factor en contra jugarlo en el Monumental?

Nosotras no tenemos presión. El año pasado ya hemos jugado allí. Es una bonita fiesta que se va a vivir. Estamos tranquilas. Ya enfrentamos a la ‘U’ con su hinchada en ese estadio, y gracias a Dios las cosas fueron favorable para Alianza, ganamos 2-0.

Alianza lleva cinco partidos sin perder ante la ‘U’, incluyendo la final nacional del 2021...

Creo que cada clásico es diferente. Sabemos que ellas se han reforzado muy bien para la actual temporada y trabajan para hacer una buena campaña al igual que nosotras. Solo espero que el partido salga bien, que gane el mejor.

¿Se sienten superiores?

Nosotras estamos punteras porque hemos venido trabajando para eso. Creo que el domingo se marcará la diferencia, vamos a ver realmente cómo están las cosas con Universitario.

¿Cuál es la principal arma de la ‘U’?

Universitario viene rotando bastante su gente como nosotras. Pero creo que su jugadora más importante es Scarleth Flores que actualmente viene jugando de ‘6′. Ella reparte el balón y tiene mucha marca. La pelota en la ‘U’ siempre pasa por ella, puede lanzar y filtrar.

¿Qué es lo que más te pide el entrenador Jhon Ortiz en el día a día?

Me pide que siempre marque y ataque. Pero eso va a depender de cómo se den las cosas durante el partido. Creo que he venido cumpliendo bien lo que me ha encomendado el profesor.

El apoyo del público aliancista es fundamental para lograr el tricampeonato este año...

Nosotras estamos muy agradecidas con el hincha porque cuando hemos jugado en Matute, en Villa El Salvador, en San Marcos, siempre están con nosotras. Ese es un plus que nos motivar a dar el 100% en los partidos. Ellos están en las buenas y en las malas. Siempre que se juega en Matute es una fiesta, y esperamos que pronto podamos volver a jugar allí.

Llegaste el año pasado y en muy poco tiempo te has ganado al hincha blanquiazul, celebras los goles con mucha efusividad…

Mi sueño siempre fue estar en Alianza Lima desde muy chiquita. Siempre pensé en llegar al club. Ahora a mis 28 años lo vengo cumpliendo. Estar en Alianza obviamente es un sentimiento muy bonito. Eso ayuda a que uno quiera sacarse la mier.. para ganar los partidos. Es algo muy especial ser hincha de Alianza y jugar por Alianza.

Tus padres siempre te acompañan desde las tribunas…

Mi papá siempre me apoyó a que yo haga lo que más me gusta. Tomé la decisión de jugar fútbol y siempre estuvieron alentándome.

𝗟𝗼 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗺𝗶 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝗲𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿 𝗮 𝘁𝘂 𝗹𝗮𝗱𝗼 💙



Vivamos los goles de las campeonas, como nuestra lateral Rosa Castro, dedicado a su papá. ¡Armemos la fiesta en familia! 🫂🥳



Compra tus entradas aquí ➡️ https://t.co/94I12kAYcd#LlenemosMatute #AlianzaLima pic.twitter.com/uy2YzeQZwI — Alianza Lima Femenino (@AlianzaLimaFF) May 28, 2022

¿A qué jugador admiras en tu puesto?

Me gusta mucho Marcelo. Es un crack y siempre trato de seguirlo, de verlo, cómo se mueve en el campo, cómo juega.

¿Tienes el sueño de emigrar?

Es algo que toda chica busca. Yo ahora estoy feliz en Alianza Lima, pero si se da la chance sería lindo jugar afuera.

¿Cómo te imaginas el domingo alrededor de las 5:30 de la tarde?

Yo espero que tengamos los tres puntos y celebrando con mucha música en el camarín (risas).

