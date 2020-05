El fútbol, hace varios años, dejó de ser una pasión exclusiva para los hombres. Ellas también van a la cancha y muchas veces saben más de la ‘pelotita’ que un ‘causa’. Una clara muestra es que en las pantallas cada vez vemos a más mujeres ejerciendo el periodismo deportivo. Ana Lucía Rodríguez es un buen ejemplo.

Tiene 29 años y ha dedicado los últimos 10 a esta pasión. Se formó en Depor y nos regaló toda su calidad de 2011 a 2016. Luego dio el salto a la ‘pantalla grande’ y fichó por GOLPERÚ. Los productores querían estrenar el canal por todo lo alto y en ‘one’ se aseguraron con un ‘jale’ estrella.

Le da duro al ejercicio

Como a muchos colegas, la cuarentena ha cambiado la vida de ‘Analú’. “Extraño ir al canal, ver a mis compañeros, el día a día. También ir al estadio, entrevistar, salir en vivo y sentir esa adrenalina de buscar la noticia. Que me llamen y me digan ‘Ya Analú, sales un minuto’”, nos cuenta.

Ahora ‘chambea’ desde su casa y sus ratos libres son para ponerse en forma. “Hago deporte tres o cuatro veces a la semana, una hora al día. No me meto a la cocina, no me gusta, prefiero que mi mamá lo haga”, agrega Ana Lucía, egresada de ISIL.

Además, ‘Analú’ asegura que nunca ha tenido problemas en su carrera por ser mujer. “La gente con la que me tocó trabajar siempre ha sido A1, tanto en Depor como en GOLPERÚ. Machismo no he visto. Nunca me trataron mal”, agregó. Sí, se trata de una colega con mucha ‘cancha’.

