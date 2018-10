Fútbol Peruano: el 'Arturo Vidal' de la Copa Perú que causa sensación en la prensa chilena [FOTOS]

Desde pequeños, muchos ya sueñan con jugar, y parecerse, a los 'cracks' del mundo. A Royer Vásquez, de Credicoop San Román de la Copa Perú, le pasó lo mismo, pero tarde en la vida. Un día le dijeron que tenía un parecido al mediocampista chileno Arturo Vidal , y todo cambió. Hoy, se ha vuelto sensación por ser el 'doble' del capitán de 'La Roja'.

"Un compañero en 2013 me dijo que me parecía a Arturo y lo comencé a seguir desde la Juventus. Me parezco bastante y trato de igualar su carácter y temperamento", aseguró Vásquez al portal chileno CDF.

Pero no todo queda en la barba, medias y short largo: el '6' de Credicoop San Román siempre ve los partidos del 'Rey', para aprender e intentar emularlo en el 'verde'. "Lo admiro desde ese tiempo (Juventus) porque es el mejor volante defensivo del mundo."Fue una pena no poder verlo en el Mundial, porque seguro hubiese tenido una destacada participación", afirmó.

El pueblo de Juliaca no ha sido indiferente al parecido de Vásquez con Vidal: algunos aprovechan tomándose fotos con él, mientras que otros lo desaprueban. "Me han agredido verbalmente, sobre todo después del muro rayado en Lima. También he tenido algunas discrepancias con los periodistas, pero les hago ver que lo de Arturo sólo queda en la cancha".

¿Su sueño? Conocer al jugador del Barcelona. "Nunca he podido verlo. Me gustaría conocerlo, sería grandioso, y tener su camiseta, un tesoro", finalizó el volante, que sueña con levantar la Copa Perú este año.

