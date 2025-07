En el último tiempo, la Liga 1 ha sido el foco de la atención por los serios cuestionamientos hacia el rol de los árbitros. Sin embargo, la máxima categoría del fútbol peruano no es la única afectada por la incapacidad de los que deberían impartir justicia. Y es que en una reciente entrevista con Ovación, Gustavo Roverano criticó duramente la organización de la Liga 3 y cómo esta, a través de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), realiza una equivocada designación de los jueces para los partidos.

Para el entrenador y actual asesor externo del Deportivo Lute, club que pertenece a la Liga 3, este campeonato tiene el mismo sentido que la Copa Perú, por más que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) haya buscado profesionalizarla. En ese sentido, se mostró disconforme por los árbitros locales que dirigen los compromisos.

“La Liga 3 es una Copa Perú totalmente maquillada. Los cuatro árbitros son locales, del departamento del equipo en donde juega. Si en la Liga 1 están disconformes con los árbitros, imagínense aquí sabiendo que los árbitros son de la zona”, argumento el también exdirector técnico de Alianza Lima.

Como se sabe, esta es la primera edición de la Liga 3 y dará un ascenso directo a la Liga 2, además de la posibilidad de disputar un repechaje con el subcampeón de la Copa Perú para subir de categoría, ya que el campeón del ‘fútbol macho’ tiene un boleto directo a Segunda División. Por otra parte, los últimos de cada grupo de la Fase Regional descenderán a la Copa Perú 2026.

Si bien tiene una labor dentro de Deportivo Lute, Gustavo Roverano no descarta volver a dirigir. “Estoy disponible, tuve la opción de arreglar con un equipo de Liga 2, pero no tuve la posibilidad por diferentes motivos. Hoy apoyo a este equipo, ojalá se pueda dar una oportunidad linda de colaborar en el fútbol en el sector que sea”, comentó.

Gustavo Roverano dirigió a Comerciantes FC en la temporada 2024 de la Liga 2. (Foto: Liga 1)

Por otra parte, el exportero fue consultado sobre Kevin Lugo, a quien dirigió la temporada pasada en Comerciantes FC y que recientemente fue fichado por Piratas FC. En su momento, Roverano lo sindicó como responsable por perder la definición de las semifinales para el ascenso, ya que tenía la certeza de que el colombiano se había echado para atrás en su penal ante Juan Pablo II College.

“Cuando no te la hacen a ti, no hay ningún problema. Es como que un banco determinado contrate a un empleado, que ha robado en otro banco, pero como no robó en el tuyo, lo contrato. Creo que los antecedentes pesan y es increíble, que como no sucedió en tu equipo, lo traigan. Da para pensar mal”, aseguró.

En un audio que se difundió en octubre del 2024, Gustavo Roverano fue muy contundente sobre Kevin Lugo. “Lo que único que sí te quiero decir, es que ojalá, por el bien del fútbol, a (Kevin) Lugo no lo contraten más en ningún lado. Porque no es solamente el penal, son cantidad de cosas que pasó con ese muchacho”, sostuvo en su momento.

