Si los hinchas mexicanos tenían la ilusión de ver a las estrellas de Croacia en el próximo amistoso que tendrá el 'Tri' por la fecha rumbo a Rusia 2018 , deben borrar eso de su cabeza. Y es que los europeos dejarán de contar con seis de sus figuras para el choque del martes en Texas.

La Selección de Croacia liberó a Luka Modric (Real Madrid), Ivan Perisic (Inter de Milán), Nikola Kalinic (AC Milan), Danijel Subasic (AS Mónaco), Marcelo Brozovic (Inter de Milán) y Mario Mandzukic (Juventus) de la concentración en Estados Unidos, por lo que ya podrían unirse cuanto antes a sus respectivos clubes.

Croacia perdió el reciente viernes ante Perú con goles de André Carrillo y Edison Flores. A propósito de este choque, el capitán de Luka Modric, dijo que Croacia debe "correr y luchar más" para superar rivales "con calidad" como Perú, ante el que perdieron hoy 2-0 en un partido de preparación para el Mundial de Rusia disputado este viernes en Miami.



"No hicimos un buen partido y por eso perdimos ante un buen Perú. Es un aviso para nosotros sino estamos al cien por cien. Hay que estar juntos, si no ponemos todo esto en el partido es muy difícil jugar contra cualquier equipo", sostuvo Modric en zona mixta tras la derrota ante Perú.



El jugador blanco destacó el juego "colectivo" de la selección peruana, "algo que les faltó a ellos hoy", aunque aseguró que "no les faltó actitud". "Cuando no entras bien en el partido, luego cuesta un poco volver al nivel. Lo hemos intentado pero no era nuestro día", dijo el centrocampista balcánico.