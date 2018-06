Este lunes Panamá cumplirá un sueño y veintitrés jugadores harán historia al inscribir sus nombres en el primer mundial de los 'canaleros'. Aunque, detrás de esta gesta también hay otros futbolistas quienes por distintos motivos no podrán estar en Rusia 2018 .

De hecho, el golero de Panamá Jaime Penedo no olvida a uno en especial. Nos referimos a Amilcar Henríquez, ex futbolista que formó parte del proceso clasificatorio a Rusia 2018 y que hoy no está más pues fue asesinado en 2017.

Jaime Penedo lo recordó este domingo en conferencia de prensa antes de enfrentar a Bélgica . "Amílcar Henríquez sigue presente en nuestros corazones. Era una persona muy importante para el grupo tanto en lo futbolístico como en lo personal", comentó.

Luego, dejó claro que no podrán olvidar a su amigo. "Por supuesto que él siempre va a estar y estará con nosotros", agregó Jaime Penedo, quien tendrá como tarea evitar que figuras como Eden Hazard o Romelu Lukaku marquen.