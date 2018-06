Selección Peruana en Rusia 2018: un día como hoy, nació el autor de nuestro último gol en Mundiales

22 de junio de 1982. En pleno Mundial, la Selección Peruana perdía por cinco goles ante Polonia en La Coruña, al norte de España. Los fantasmas de otra terrible goleada, como ante Argentina cuatro años antes, comenzaban a asustar. En eso, tras una jugada atarantada, Guillermo La Rosa recibió el balón en el área, y con la cólera por el marcador adverso, remató fuerte de derecha. Gol bicolor. Ni lo celebró, no había motivos para sonreír.

"Me llevé a los dos defensas que me salieron, le metí un 'puntazo' de asado a la pelota y anoté el de honor", aún recuerda el 'Tanque'.

Mientras el delantero regresaba al medio campo, nadie imaginaba que sería nuestro último gol en una Copa del Mundo. Nunca más volvimos siquiera a clasificar, hasta el 15 de noviembre de 2017. Será un cumpleaños distinto. A sus 64 años, el debate ya no es cuándo volveremos a anotar, sino quién lo hará en Rusia 2018.

Guillermo La Rosa nació el 6 de junio de 1954, en Lima, fue uno de los mejores delanteros en la época dorada del fútbol peruano. Con la Selección Peruana quedó en deuda al anotar solo tres goles en casi cuarenta partidos, pero aún así participó en dos Mundiales. Vistió la bicolor en una década: debutó en un amistoso ante Ecuador en 1975 y se retiró luego de las Eliminatorias a México 1986.

El retirado delantero es ídolo de Alianza Lima, el club de sus amores, donde jugó en tres etapas y fue campeón en 1988. Fue convocado a su primer mundial como futbolista blanquiazul, y de ahí partió a ser figura en el Atlético Nacional de Colombia. Se retiró hace 29 años en Liga de Quito.

El tiempo pasa y las buenas noticias llegan. Perú jugará en el Mundial de Rusia 2018 y la duda entre los hinchas es quién tomará el relevo de La Rosa. Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y 'Orejas' Flores están entre los favoritos de los hinchas. Sea como sea, la calidad y el carisma del 'Tanque', quien transmite sus conocimientos en sus academias de mejores, no tendrán reemplazo.