No te pierdas ‘Juego en Corto’: análisis del triunfo de Alianza Lima y la goleada de Universitario. (Diseño: Depor)
No te pierdas ‘Juego en Corto’: análisis del triunfo de Alianza Lima y la goleada de Universitario. (Diseño: Depor)

El fútbol peruano no se detiene y la pelota sigue rodando. Este lunes 4 de mayo regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: la resaca de la fecha 14 del Torneo Apertura, con la victoria de Alianza Lima por 2-1 sobre CD Moquegua y el triunfo de Universitario por 4-1 ante Juan Pablo II en Trujillo.

Con la conducción de Fernanda Huapaya junto a los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny, la edición de este lunes se enfoca en el torneo local, teniendo a Alianza Lima como líder del Torneo Apertura y el regreso a la victoria de Universitario.

Como se sabe, ‘Juego en Corto’ se emite los lunes y jueves desde las 3:00 p.m. y se perfila como una propuesta fresca que acerca el análisis al hincha con un lenguaje directo y sin rodeos. En tiempos donde el fútbol se vive también en digital, el programa se posiciona como una cita obligada para entender lo que deja cada jornada.

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