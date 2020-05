Nolberto Solano recordó su paso por Boca Junior y su especial relación con Diego Maradona quien lo apodó como el ‘Mestrito’. El asistente de la Selección Peruana veía lejano el sueño de jugar por los Xeneizes y tener al ’10′ como compañero dijo que fue la cereza del postre.

“Mi representante hice las gestiones para luego ir a Boca. Era un sueño que lo veía lejano, pero se dio. La cereza fue tener a Diego Maradona de compañero. El entrenador me llamó y me dijo que me uniera a él, y me puse a practicar con Diego. Así empezó esta relación. Maradona me defendía en la cancha como si me conociera de 20 años”, dijo en GOLPERU.

“En un momento Diego Maradona pidió 10 pelotas para entrenar remates al arco. El entrenador me llamó y me dijo que me uniera a él, y me puse a practicar con Diego. Así empezó esta relación. En Boca Juniors uno juega unos cuantos años y todavía se acuerdan de ti. Riquelme recién comenzaba con nosotros y Tévez miraba los entrenamientos detrás de las rejas”, añadió Nolberto Solano.

El exceleste contó que fue Juan Carlos Oblitas quien le dio mi primer contrato con Sporting Cristal. “Dejé Sport Boys porque era una oportunidad única y mis padres firmaron por mí. Alianza Lima era opción, pero no quiso firmar. Debuté en 1992 y luego firmé por Deportivo Municipal. Ese año me sirvió para volver a Cristal a pedido de Oblitas porque tenía la ambición de salir campeón”.

Su paso por Inglaterra también lo recordó con satisfacción: “Estoy contento de haber jugado en una liga tan competitiva como la Premier League y de haber enfrentado a figuras como Shearer, Henry, Bergkamp, Giggs, entre otros”. Ñol solano jugó por Newcastle, Aston Villa y West Ham United.

VIDEO RECOMENDADO

Jefferson Farfán dio detalles de sus días en cuarentena

Jefferson Farfán dio detalles de sus días en cuarentena. (Video: América TV)