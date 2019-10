Christian Cueva podría sumar minutos en el amistoso de Perú vs. Uruguay

La Selección Peruana está lista para su próximo encuentro amistoso y Ricardo Gareca tendría previsto su once titular y a los posibles cambios que realice esta tarde. Uno de ellos sería Christian Cueva, quien podría sumar minutos en el Perú vs. Uruguay, que se disputará en Montevideo.

Ante la poca continuidad de 'Aladino' en el fútbol brasileño, se tenía previsto que no ingresaría en este amistoso ante los 'Charrúas'. Sin embargo, esta decisión cambiaría, ante la necesidad de contar con gente en el medio campo.

Ricardo Gareca apostaría por una formación 4-3-3, con Christofer Gonzales, Renato Tapia y Josepmir Ballón. Uno de los grandes ausentes será Yoshimar Yotun, luego de quedar lesionado en el duelo de América vs. Cruz Azul, la pasada fecha de la Liga MX.

¿Por qué el comando técnico se podría inclinar por Christian Cueva?

Christian Cueva sumaría minutos en el Perú vs. Uruguay, debido a que Edison Flores no disputará este partido. El popular 'Orejas' quedó fuera del once titular, por decisión técnica, ya que se espera que se recupere de su lesión para el duelo de vuelta en el Estadio Nacional. Esta situación, de hecho, favorecería a Christian Cueva, para sumar algunos minutos en el amistoso FIFA.

Perú vs. Uruguay se miden esta tarde en el estadio Centenario de Montevideo a las 6:00 p.m. (hora peruana), por el primer amistoso FIFA. El duelo de vuelta será el martes 15 de octubre en el Estadio Nacional a las 8:30 p.m.

Aquí el reporte sobre el inconveniente que sufrió Perú a poco del amistoso ante Uruguay. (Video: América TV)

► FPF evalúa que la Selección Peruana juegue amistoso fuera de la fecha FIFA



► Con Guerrero y Gabriel Costa: el once titular de Perú y Uruguay para el amistoso en Montevideo



► Selección Peruana superó inconveniente y realizó último entrenamiento previo al Perú vs. Uruguay



► Perú vs. Uruguay | Las palabras de Gabriel Costa en su primer duelo ante el país que lo vio nacer



► Perú vs. Uruguay: Cinco periodistas uruguayos analizan a la selección peruana previo al amistoso de fecha FIFA