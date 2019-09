¡Cambio de último momento! Las razones por las que Christian Cueva no será titular ante Brasil

Faltan pocas horas para el Perú vs. Brasil , que se disputará esta noche en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, y la Selección Peruana quiere volver a la senda del triunfo. Ricardo Gareca sabe que el amistoso previo ante Ecuador fue un escenario para medir las cualidades de sus jugadores, por lo que no sorprendería si ante el 'Scratch' probase otra alineación, una que no incluya a Christian Cueva.

Esta mañana, el combinado nacional tuvo su último día de práctica, previo al Perú vs. Brasil. Ricardo Gareca probó un sistema de juego completamente diferente, que no incluyó a Christian Cueva como titular. Esto abre el debate a saber por qué no estaría el popular 'Aladino' desde el arranque del partido. Aquí te traemos algunas de las razones por las que no sería tomado en cuenta.

1. Un nuevo sistema de juego

Ricardo Gareca sabe que Brasil es un rival de contragolpes constantes, de juego dinámico y complicado de seguirle el paso, por lo que a merita un esquema táctico distinto. En ese sentido, Gareca podría probar un volante más de marca, sacrificando al '10' que ha venido con menos ritmo de competencia, a comparación de Edison Flores o Gabriel Costa. Además, al '9', como referencia en el área, no se le puede sacrificar.

Gabriel Costa casi se quiebra por tratar de explicar el cariño que recibe del hincha de la Selección Peruana. (Video: José Luis Saldaña)

2. Minutos jugados post Copa América

El recorrido de partidos y los minutos sumados por Edison Flores y Gabriel Costa es mayor, luego de disputar la Copa América. Esta parte física que han obtenido cada uno en sus ligas les da mayor resistencia y oxigenación para poder contrarrestar a un rival que tiene un ida y vuelta bastante alto. En ese sentido Cueva no ha sumado partidos jugados con su club desde mayo de este año ante Internacional, solo encuentros con la Selección Peruana.

3. Gran convocatoria de volantes de primer línea para estos amistosos

Ricardo Gareca tuvo en cuenta un gran número de volantes de primera línea para esta fecha doble de amistosos FIFA. Josemir Ballón, Carlos Ascues, Christofer Gonzales, Pedro Aquino, Renato Tapia, son algunos de los nombres en la lista de 24 convocados, cada uno con un recorrido amplio en sus ligas y que podrían aportar para modificar a un esquema de juego que priorice la marca, sin descuidar la parte ofensiva.

Yoshimar Yotun se tiene lo necesario para ganar el amistoso de Perú vs. Brasil (Parte III). (Video: José Luis Saldaña)

4. La oportunidad de probar un sistema diferente

Este encuentro ante Brasil servirá como termómetro para la Selección Peruana vaya encontrando diferentes esquemas de juego, acorde a los rivales que vaya a enfrentar en las próximas Eliminatorias a Qatar 2022. Y esta es un oportunidad crucial que podría ayudar al 'Tigre' a probar un sistema sin el '10' neto con el que siempre se sale a la cancha.

Más allá de la falta de continuidad o las circunstancias que envolvieron a 'Aladino' post Copa América, lo cierto es que los rostros que se sumaron la convocatoria del 'Tigre' para estos amistosos podrían ser la respuesta a si se busca o no probar nuevos esquemas tácticos.

