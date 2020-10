La Selección Peruana podría tener presión en las tribunas cuando visite a Chile por la tercera jornada de las Eliminatorias, en una nueva edición del popular ‘Clásico del Pacífico’. El encuentro sería ideal para el regreso controlado de los aficionados a los estadios en el país vecino, contempla la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Pablo Milad, presidente de la institución, reveló que se presentó una solicitud a las autoridades sanitarias para jugar el partido contra la bicolor con público, pedido que también se extiende para el Campeonato Nacional.

“Nosotros hicimos la solicitud. No es algo fácil, porque no sabemos cuál es la evolución de la pandemia después del plebiscito, qué puede suceder en 15 días más, si es que los índices pueden mantenerse o pueden subir, pero estamos a la espera de una respuesta concreta”, declaró esta tarde.

El mandamás de la ANFP se mostró optimista con la solicitud presentada y agregó que los próximos días serán determinantes para Chile. “Se está estudiando, se está trabajando, no solo para esta eliminatorias, sino que también para el resto del campeonato del fútbol chileno”.

Milad indicó que cuando Chile juega de local por las Eliminatorias la presión de la hinchada de ‘La Roja’ juega un papel muy importante y por ello están dispuestos a hacer las gestiones correspondientes para que el próximo 13 de noviembre, asista público al partido contra la Selección Peruana.

“Tenemos la mejor disposición, y queremos y necesitamos que vaya público, porque la esencia de ser local no se vive cuando no hay público, no hay presión para los jugadores. Lo vivimos en Uruguay, que es una caldera cada vez que vamos, y solo se sentían las voces de los jugadores”, agregó.