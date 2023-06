Ocho años de la dupla Guerrero-Cueva: ¿cómo le fue a Perú cuando jugaron juntos?

Miércoles 3 de junio de 2015

Estadio Nacional (Lima - PER)

PERÚ (1): Pedro Gallese - Luis Advíncula (Paulo Requena, 51′), Carlos Zambrano, Carlos Ascues, Jair Céspedes - Carlos Lobatón (C) (Paolo Hurtado, 68′), Josepmir Ballón - Joel Sánchez (Hansell Riojas, 80′), Jefferson Farfán (Claudio Pizarro, 73′), Christian Cueva (Yordy Reyna, 68′) - Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.

MÉXICO (1): Alfredo Talavera - Gerardo Flores, Julio Domínguez, Rafael Márquez (C), Juan Valenzuela, Efraín Velarde - Javier Aquino, Juan Carlos Medina, Marco Fabián - Raúl Jiménez, Enrique Esqueda. DT: Miguel Herrera.

GOLES: Farfán (61′) (PER) - Valenzuela (75′) (MEX)

ÁRBITRO: Omar Ponce (Ecuador).

ROJAS: Paulo Requena (2A) (77′) (PER).