Se sumó a las celebraciones de Alianza Lima por ganar el Torneo Apertura bajo la conducción del técnico Guillermo Salas, quien conoció hace poco en el homenaje que recibió en Medellín al jugarse el amistoso de Atlético Nacional y los blanquiazules. Eso sí, espera que el hincha lo apoye y deje trabajar con tranquilidad.

La selección peruana se alista a jugar dos amistosos internacionales ante Corea del Sur y Japón, los últimos partidos previa Eliminatorias al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026...

Estos partidos servirán de mucho para ver la estrategia, la intensidad y capacidad del juego. Además, el técnico Juan Reynoso verá los jugadores con miras a lo que se viene en las Eliminatorias. Jugarán ante selecciones fuertes como Alemania, ahora contra Corea y Japón, ahí se verá a los jugadores de la selección como están en rendimiento.

Nuevamente el ‘equipo de todos’ tiene un entrenador peruano como Juan Reynoso...

Uno se acostumbra al entrenador como Ricardo Gareca, quien tiene todo mi respeto y cariño, pero la institución queda y los hombres pasan, así es la vida. Lo que hizo Gareca fue una cosa espectacular, pero ahora está Reynoso y hay que apoyarlo. Cada entrenador tiene su opinión y hay que respetarla, pero siempre lo mejor para la selección.

¿Qué opina del regreso de Paolo Guerrero a la selección con 39 años?

La gente se olvida lo que hizo Paolo, un jugador tan bueno, que se sacó la mugre. Lloró por la selección, siempre se entregó para ir al Mundial. Es un jugador que ama a su selección, pero la gente se olvida. Cada persona tiene su carácter, hay que respetar, pero es verdad que es mi ídolo. 39 años pesan, pero está jugando en una competencia fuerte como es Argentina, y da una panorama que todavía está vigente, pero hay que verlo en la cancha. Como todo peruano esperamos que siga aportando por la selección, ya que necesitamos no solo ver un 9, sino dos o tres nueves. Tenemos a Lapadula, al chico Valera de la ‘U’, y a Paolo. Me gusta que haya competencia, eso es bueno.

Paolo Guerrero dijo que, el fútbol peruano es muy competitivo. Textualmente comentó: “Me mantengo en el fútbol competitivo, muchos juegan en una liga que no lo es, como la peruana”

Hay que saber en qué contexto lo habrá dicho. Siempre hay que tener un poquito de sensibilidad de la gente. Hay que seguir trabajando para mejorar. La selección es la vitrina del fútbol peruano, igual la Copa Libertadores. Tampoco hay que engañarnos. Eso sí, mira a Alianza, Cristal, la ‘U’, Melgar, Vallejo, todavía nos falta, pero que no diga que no es competitivo.

Acá cuando en selección mayor o en clubes a nivel internacional fracasan recién ven las divisiones menores...

Hay que buscar a los jóvenes en provincia, darle estudios, preparación, pero eso cuesta. Después no tienes muchos nueves, es un problema. Tantos países que invierten, acá no lo hacen. En provincia hay bastantes chicos que quieren jugar, pero cuesta. Si no lo hacen todos los años estaremos llorando. Hay veces llegan a mi Academia en vacaciones útiles chicos de Talara, de Huancavelica, que juegan bien, pero no pueden por los estudios y se pierden talentos. Acá en el Perú no todo es malo. Tampoco hay que engañarnos, siempre perdemos en los torneos menores. Nos falta inversión y organizarnos mejor.

Gianluca Lapadula es el ‘9′ de la selección peruana...

Lo felicito a Lapadula, acaba de subir a la Serie A. Tiene amor por la camiseta. Lucha y trabaja, todo sacrificio tiene sus frutos. Lo felicito es modelo para los más chicos, se lo merece, pero también debe darse cuenta que es el ‘9′, es el titular. Ha sobresalido sobre el resto, y eso que lo llene de humildad para seguir trabajando.

Hay pocos delanteros peruanos que destaquen y nutran al ‘equipo del todos’...

Dios no quiera y se lesiona Lapadula, y entra Valera, quien ya tiene experiencia. Estuvo con Gareca, espero que aproveche su oportunidad. El día que le toque jugar que sea como el último partido, y toda sus vida tendrá una satisfacción, una paz, tendrá una paz.

Alianza Lima ganó el Apertura...

Yo contento con mi Alianza, en las buenas y en las malas, mi club querido. Acá en mi casa todos son de Alianza, sino no les doy de comer.

Esperemos que vuelva a rendir Christian Cueva en la selección nacional...

Yo respeto los conceptos de cada persona, pero Cueva es buen muchacho. Los chicos también se equivocan, como todos nosotros, hay que apoyarlo. Juega por la selección, hay que recordar que nos dieron alegría cuando hacían goles en las Eliminatorias, también ha ido al Mundial. Todos nos equivocamos, pero la gente quiere que juegue igualito como hace veinte años.

Gran parte de hinchas critican a Guillermo Salas tras ganar el Torneo Apertura...

Mi respeto para mi profesor. Ha jugado en Alianza, siempre fue un jugador correcto, con mucho cariño defendió a Alianza. Dios le permitió tener una oportunidad en Alianza, cuantos técnicos capacitados hay, pero agarró el equipo. Le ha ido recontra bien, y todavía lo están criticando. Yo lo he conocido en el homenaje que me hicieron Nacional y Alianza, estuve con él en el hotel. Se portaron muy bien. La amabilidad y cariño por nosotros no tiene precio. Cuando más alto llegues habrán más críticas. Al que no critican es al que no hace nada.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR