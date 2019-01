¿En qué equipos militan los paraguayos que enfrentarán a Perú por el Sudamericano? [FOTOS]

Se viene el segundo encuentro. La Selección Peruana Sub 20 tiene como segundo rival del Grupo B (por el Sudamericano de Chile ) a Paraguay, que tuvo un debut bastante accidentado al caer por tres tantos ante Ecuador. Sin embargo, no hay que subestimar a sus integrantes, pues muchos de ellos militan en equipos de peso, como el Palmeiras o Sao Paulo.

Del once que arrancó ante los ecuatorianos, el defensa de Paraguay, Pedro Álvarez juega en Cerro Porteño, mientras que los volantes Braian Ojeda, Hugo Quintana y Fernando Cardozo juegan para Olimpia, cuyos clubes paraguayos clasificaron a la Copa Libertadores este año.

En los jugadores que se encuentran en las filas los equipos brasileros están el volante Antonio Galeano, que entró como cambio por Antonio Marín, y juega para Sao Paulo; mientras el delantero Anibal Vega (no debutó en el primer encuentro) milita en Palmeiras.

El único de sus jugadores que se juega fuera de la región es el arquero suplente Diego Huesca, que tiene contrato con Valencia de España.

Paraguay irá con todo para asegurarse su primera victoria, si no quiere despedirse del Sudamericano Sub 20, mientras que la ‘bicolor’ buscará sumar tres puntos más para lograr su pase a la siguiente ronda y pelear por uno de los cuatro cupos al Mundial Sub 20 de Polonia.