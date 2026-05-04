El momento de Adrián Ugarriza en el Medio Oriente es simplemente espectacular. El delantero peruano ha pasado de ser una apuesta exótica en la Premier League de Israel a convertirse en la obsesión de los clubes más importantes de la región. Su rendimiento con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona no solo ha despertado el interés de la liga local, sino que ha puesto su nombre en la vitrina internacional con una valoración que refleja su buena producción goleadora en la temporada.

El presidente del club, Izzy Sharetzky, no ha tenido reparos en ponerle precio a su goleador. Con una frialdad absoluta, el directivo confirmó que la salida del peruano es inminente: “Probablemente lo vendamos. Un jugador con 17 goles en la temporada vale 1.5 millones de euros. Ya hay una oferta formal por él”, sentenció. Estas declaraciones dejan en claro que quien quiera a ‘Ugagol’ deberá abrir la billetera en la próxima ventana de pases.

La cifra de 1.5 millones de euros marca un hito en la carrera de Ugarriza, quien ha visto cómo su valor de mercado se ha disparado gracias a su regularidad. Su capacidad para adaptarse a un fútbol físico y vertiginoso como el israelí ha sido la clave. En una liga donde la competitividad es alta, terminar la campaña con casi veinte anotaciones lo sitúa en el podio de los artilleros más efectivos del torneo.

Este presente brillante no solo beneficia su futuro profesional, sino que lo convierte en una pieza clave para la Selección Peruana. En un contexto donde la Bicolor urge de recambio generacional, la actualidad de Ugarriza llega en el momento justo. Su experiencia acumulada en el extranjero y su racha positiva le brindan una confianza que pocos delanteros peruanos ostentan actualmente.

Adrián Ugarriza suma 17 goles en la temporada en el fútbol de Israel. (Foto: Ironi Kiryat)

La prensa israelí ya lo cataloga como un jugador de “equipo grande”. Su apodo, ‘Ugagol’, se ha vuelto moneda corriente en cada jornada. No es para menos: marcar 17 goles en una sola temporada es una carta de presentación que le garantiza un lugar en ligas de mayor jerarquía o en los gigantes de Israel como el Maccabi Tel Aviv o el Maccabi Haifa.

Para el comando técnico de la selección, comandado por Mano Menezes, tener a un delantero con este rodaje es un alivio. Ugarriza ha demostrado que puede cargar con la presión de ser el referente ofensivo de un equipo y responder con creces. Su potencia física, sumada a una técnica depurada para definir, lo perfilan como el acompañante ideal o el relevo necesario para las próximas eliminatorias.

Lo más rescatable de su situación es la madurez que proyecta. A diferencia de otros años, el atacante nacional ha encontrado un equilibrio mental y físico que se traduce en efectividad. El hecho de que ya exista una oferta concreta sobre la mesa habla de un jugador que no solo tiene estadísticas, sino también un mercado activo que reconoce su crecimiento exponencial.

Estamos ante el renacer de un jugador que muchos dieron por sentado y que hoy, a punta de goles en una liga emergente en Europa, reclama su lugar. El salto a un club de mayor relevancia parece ser solo cuestión de días. Mientras tanto, en la Videna ya toman nota: Adrián Ugarriza está listo para ponerse la franja y trasladar ese grito de gol de Israel a todo el Perú.

Adrián Ugarriza está en el universo de jugadores convocables de Mano Menezes. (Foto: Getty Images)

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