En medio del cierre de temporada en el fútbol peruano, uno de los jugadores que llamó la atención por su cambio de rumbo fue Alexander Lecaros, quien, pese al difícil año deportivo que vivió con Comerciantes Unidos, terminó encontrando una oportunidad fuera del país. El volante, que incluso llegó a pelear el descenso en la Liga 1, ahora se prepara para asumir un nuevo y sorpresivo desafío internacional, esta vez regresando a un destino que conoce bien: Brasil. Con solo 26 años, el jugador formado en Cusco FC vuelve a emigrar buscando continuidad, vitrina y la posibilidad de relanzar su carrera en un entorno distinto al que dejó hace algunos años.

Tras cuatro temporadas consecutivas en el torneo peruano defendiendo a Cienciano, Carlos A. Mannucci y Comerciantes Unidos, el mediocampista decidió dar un nuevo paso fuera del país. Su nombre volvió a aparecer en la órbita del fútbol brasileño, donde ya tuvo un paso previo que lo llegó a poner en escenarios de alta competencia, lo que ahora parece abrirle una nueva ventana para recuperar protagonismo.

La información sobre su nuevo destino se conoció a través del medio especializado RTI Esporte, que adelantó que Lecaros será jugador del Sampaio Corrêa, club que compite en la Serie D del Brasileirao. El acuerdo no sería menor: la institución compraría el 80% de sus derechos federativos, dejando el porcentaje restante en manos del jugador, lo que refleja una apuesta fuerte por su incorporación.

Su llegada al cuadro brasileño se daría tras una campaña irregular con el conjunto cutervino. Aunque fue pieza frecuente en el equipo, terminó sumando apenas un gol y tres asistencias, números que no reflejan del todo su esfuerzo dentro de un plantel que luchó gran parte del año por evitar la caída a la Liga 2, objetivo que pudo cumplirse al final del torneo.

El volante nacional ya sabe lo que significa competir en Brasil. En 2020 vistió la camiseta del Botafogo, donde disputó minutos en Primera División, y un año más tarde fue cedido al Avaí. Si bien en ese entonces no logró consolidarse del todo, la experiencia le permitió adaptarse al ritmo, exigencia y dinámica del fútbol brasileño, elementos que ahora podrían jugar a su favor.

Alexander Lecaros sorprendió a todos con su incorporación a Botafogo de Brasil. (Foto: Botafogo Facebook oficial)

Pensando en su futuro inmediato, Lecaros apunta a recuperar el nivel que mostró en sus mejores etapas en el fútbol peruano. Sampaio Correa será un espacio para mostrarse, ganar ritmo y, por qué no, intentar escalar nuevamente dentro del mercado brasileño, tal como varios futbolistas peruanos han logrado en los últimos años.

Este nuevo paso en su carrera representa también una oportunidad para volver a colocar su nombre en la conversación del exterior. Con apenas 26 años, Lecaros sigue siendo uno de los jugadores nacionales con margen para crecer, y su regreso a Brasil se da justo cuando buscaba un cambio que le permita tener un rol más protagónico en su club.

La presentación oficial del volante se realizará en los próximos días, luego de los trámites finales del fichaje. Por ahora, solo queda esperar el anuncio del Sampaio Corrêa y ver cómo afronta el peruano este nuevo desafío internacional en una liga que volverá a ponerlo a prueba.

