Alexi Gómez: "Pedro Troglio dijo que yo estaba loco, pero él está más loco que yo" [VIDEO]

Alexi Gómez fue presentado oficialmente como jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata. El exlateral de Universitario de Deportes solo tuvo palabras de agradecimiento para Pedro Troglio quien pidió su contratación.

"Pedro dijo que yo estaba loco, pero él está más loco que yo, no es fácil entenderme a mí. Él es como un padre para mí, no tengo vergüenza de decir que por él no abandoné el fútbol. No lo pienso defraudar", dijo.

"Cuando Pedro Troglio llegó a Perú yo estaba por dejar el fútbol, me hizo muy bien y ahora quiero retribuir todo lo que él me dio", añadió Alexi Gómez.

El excrema contó que pidió la camiseta número 10 y que afortunadamente estaba libre. "Soy un jugador acostumbrado a usar la 10. Cuando llegue pregunte y me dijeron que estaba libre. Ni lo dudé", comentó.

Alexi Gómez dijo que jugar en Gimnasia y Esgrima La Plata era lo que más quería. "Ya habrán visto los mensajes subliminales en mis redes sociales", bromeó.



"Estoy muy contento de sumarme a este equipo. Es un club muy lindo, el fútbol argentino es muy dinámico, entretenido. Estoy muy feliz por este paso en mi carrera", apuntó.