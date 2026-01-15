Alfonso Barco a la Liga Croata y jugará Conference League | Foto: Emelec
atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional, justo cuando su nombre empieza a sonar con fuerza fuera del continente. Tras una temporada de continuidad y regularidad en , el mediocampista nacional aparece nuevamente vinculado a un posible traspaso que marcaría un nuevo punto de quiebre en su trayectoria. Esta vez, el escenario es distinto y el contexto también acompaña. Europa surge como una opción concreta, mientras las conversaciones avanzan lejos de la . Aunque aún restan detalles por resolverse, el panorama es alentador. En silencio, el futuro del jugador se empieza a definir. Y todo indica que está cada vez más cerca de jugar Conference League.

El interés llega desde Croacia, donde un club que viene de consagrarse campeón ha puesto la mira en Barco. Se trata de una institución que no solo domina su liga local, sino que también tendrá presencia en torneos internacionales durante la próxima temporada. Para el futbolista peruano, esta posibilidad representa una vitrina distinta y un desafío mayor en su carrera.

Con el paso de los días, las informaciones desde Europa apuntan a que las negociaciones están avanzadas. El club croata ya habría llegado a un entendimiento con el entorno del jugador para que se incorpore por las próximas temporadas. Si bien aún no hay anuncio oficial, el proceso se encuentra en una etapa decisiva y solo restan pasos formales para cerrar la operación.

