La carrera de Erick Noriega dio un giro trascendental este jueves con el anuncio oficial de su fichaje por Gremio de Porto Alegre. El volante peruano de 23 años fue presentado como flamante refuerzo del cuadro tricolor, que lo incorpora a su plantilla con un contrato hasta diciembre de 2028. La noticia no sorprendió de buena manera a muchos, pues desde hace semanas se venía especulando con su partida tras la buena campaña que tuvo con Alianza Lima en Liga 1 y Torneos Internacionales, donde incluso enfrentó al propio Gremio por la Copa Sudamericana y dejó una grata impresión. Ahora, con el vínculo sellado, Noriega se convierte en una de las apuestas más fuertes del club brasileño para potenciar su mediocampo.

En su comunicado de presentación, Gremio destacó la capacidad física y la calidad técnica del futbolista peruano. “Con su imponente físico y calidad en la construcción de juego, llega para reforzar el mediocampo del Tricolor”, señalaron en sus redes sociales, resaltando además la versatilidad de un jugador que puede cumplir funciones tanto de recuperación como de salida clara.

El club también hizo un repaso por la trayectoria de Erick Noriega, recordando sus pasos por el fútbol japonés en Shimizu S-Pulse y Machida Zelvia, además de su experiencia en Alemania con el SV Straelen, antes de consolidarse como figura en Alianza Lima. Su apodo de “Samurai” no pasó desapercibido en la presentación, aludiendo a su ascendencia asiática y su temple dentro del campo.

Presentación oficial de Erick Noriega en Gremio | VIDEO: Gremio

Todo sobre el contrato de Noriega con Gremio

El contrato con Gremio tendrá vigencia hasta diciembre de 2028, lo que representa un voto de confianza en el potencial del mediocampista. Según portales especializados, Noriega percibiría un salario cercano a los 40 mil dólares mensuales, lo que en el total del acuerdo podría significar ingresos superiores a 1.9 millones de dólares si cumple con toda su estadía en Porto Alegre.

La transferencia se concretó luego de que el peruano sumara más de 50 partidos oficiales con la camiseta de Alianza Lima en apenas una temporada, donde además anotó tres goles y fue clave en la clasificación a instancias decisivas de la Copa Sudamericana. Su rendimiento lo colocó rápidamente en la mira de clubes del extranjero, pero finalmente fue Gremio el que apostó por llevárselo de inmediato.

¿Cuándo debutaría Noriega con Gremio?

De acuerdo con la prensa brasileña, el debut de Erick Noriega podría producirse en la fecha 22 del Brasileirao, el domingo 31 de agosto frente a Flamengo en el mítico estadio Maracaná. En caso de no darse, tendría que esperar hasta el 14 de septiembre, cuando Gremio reciba a Mirassol, justo antes del clásico gaúcho frente a Internacional.

La emotiva despedida de Alianza Lima

La emotiva despedida de Alianza Lima para Erick Noriega | VIDEO: Alianza Lima

TE PUEDE INTERESAR