En los últimos años Alianza Lima ha tenido la posibilidad de repatriar a futbolistas peruanos identificados con el club y eso ha abierto el mercado para seguir haciéndolo en los próximos años, especialmente por la estabilidad que ahora tiene y la lucha constante por el título nacional. Pedro Gallese, Jefferson Farfán, Carlos Zambrano y Christian Cueva son los grandes ejemplos. Por tal motivo, cayeron de sorpresa las recientes declaraciones de Renato Tapia, quien reveló que no descarta en algún momento jugar en la Liga 1, especialmente si es en la institución de La Victoria.

En una entrevista con el diario el Faro de Vigo, el mediocampista dio detalles sobre su presente en LaLiga Santander y reveló que tiene la deuda pendiente de poder jugar en el balompié nacional, algo que no pudo hacer hasta la fecha. Eso sí, aclaró que entre sus propiedades estará Alianza Lima, equipo del cual es hincha confeso.

“Soy hincha de Alianza y un sueño que tengo pendiente es poder jugar en Alianza Lima porque nunca debuté en la primera división de Perú. Me encantaría poder jugar por un club de mi país y si es en Alianza, muchísimo mejor”, manifestó el también futbolista de la Selección Peruana.

Por otro lado, aclaró el panorama de su vínculo contractual con el Celta de Vigo. Si bien este termina a mediados del 2024, existe la posibilidad de una extensión dependiendo de lo que decidan los directivos y el proyecto deportivo del club. Tapia no se aventuró en opinar al respecto, pero sí recalcó que se siente feliz jugando en el cuadro que actualmente es dirigido por Carlos Carvalhal.

“Mi plan es que aún tengo contrato con el Celta por un año más, de cara al futuro ya no depende de mí sino del club. Siempre he recalcado lo feliz y tranquilo que me siento aquí, no solo hablando futbolísticamente, sino también en el tema familiar. Tengo toda la disposición de poder reunirme con los directivos para hablar de una renovación, pero eso no depende únicamente de mí”, agregó.

Renato Tapia está disputando su tercera temporada en el Celta de Vigo. (Foto: AFP)

Asimismo, evaluó su etapa en el Celta de Vigo a poco de culminar su tercera temporada. Recordemos que el ‘Capitán del Futuro’ llegó al combinado español en agosto del 2020 proveniente del Feyenoord. A pesar de los constantes cambios de entrenadores y la marcada irregularidad para poder competir más allá de los puestos europeos, el jugador de 27 años ha sabido ser importante para la plantilla.

“No siento que haya terminado mi ciclo aún, siento que puedo dar más. Pero eso también dependerá de las pretensiones que tenga el club. Siempre estaré muy agradecido con ellos porque me abrieron las puertas cuando muy pocos hubieran hecho lo mismo. Soy consciente del momento que atraviesa el club, pero me gustaría estar en el año del centenario, jugar en una nueva grada Balaídos y con un mayor número de gente”, remarcó.

“Desde el primer día que pisé el club, esto se planteó todo esto como un proyecto, creo que en este último año ha empezado a notarse, por eso me encuentro tranquilo y contento. Creo que las palabras del presidente motivan mucho más y estoy muy agradecido con él. Cada día me concentro en mejorar tanto como jugador como persona”, puntualizó, en referencia a las recientes declaraciones del mandamás del Celta, Carlos Mouriño.

Los números de Renato Tapia en el Celta de Vigo

Renato Tapia llegó al Celta de Vigo en la temporizó 2020-21 y desde entonces ya ha cumplido tres cursos. El ‘Cabezón’ no solo ha jugado como volante, sino también como zaguero. En total, acumula 92 compromisos oficiales disputados y aunque todavía no ha podido estrenarse frente a las redes, ha servido dos asistencias. Todo esto en 5697 minutos jugados.





