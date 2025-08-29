El presente de América de Cali venía siendo cuestionado por sus hinchas debido a los malos resultados en la Liga Colombiana, algo que encendió la presión sobre el técnico Lucas González Raimondi. Con el equipo ubicado en posiciones incómodas y con necesidad urgente de recuperar protagonismo, la dirigencia decidió dar un golpe sobre la mesa en el mercado. Fue en este contexto que el club hizo oficial un movimiento inesperado, capaz de generar ilusión y, al mismo tiempo, abrir un nuevo capítulo en la competencia interna de su delantera con Luis Ramos.

La gran sorpresa estuvo en la reaparición de un nombre que parecía haber cerrado su etapa en la institución: Adrián Ramos. El delantero cafetero, símbolo del cuadro escarlata en los últimos años, volvió a ser presentado con un video que rápidamente se hizo viral entre los hinchas. Con un discurso cargado de emoción y recuerdos, el atacante dejó en claro que su historia con América aún no estaba escrita del todo.

Su retorno genera expectativa por lo que puede aportar dentro del campo, pero también por lo que significa en el vestuario. Adriàn Ramos es un jugador con jerarquía, experiencia internacional y un cariño especial por la camiseta, factores que pueden pesar en momentos de presión. Sin embargo, también implica un nuevo desafío para quienes hoy pelean por un lugar en la delantera del equipo colombiano.

En ese grupo aparece Luis Ramos, el delantero peruano que llegó al América con la ilusión de hacerse un espacio y demostrar sus condiciones en una liga exigente. La llegada de Adrián lo coloca ante un escenario distinto, pues ahora deberá competir directamente con un futbolista de peso, respaldado por la afición y con una trayectoria reconocida.

El nuevo compañero y competencia de Luis Ramos en América de Cali | VIDEO: América de Cali

¿Podrán jugar juntos?

La dupla de ‘Ramos’ en ofensiva es, sin duda, uno de los temas más comentados entre los seguidores escarlatas. ¿Habrá espacio para ambos en el once inicial? Son preguntas que comienzan a circular en la previa de los próximos partidos. Todo dependerá del sistema que el entrenador elija y de cómo evolucionen físicamente los atacantes.

Cabe recordar que Adrián Ramos no disputa un encuentro oficial desde finales del año pasado, por lo que necesitará semanas de preparación para ponerse a punto. Esto abre una ventana de tiempo en la que Luis Ramos tendrá la oportunidad de consolidarse y demostrar que puede ser el ‘9’ titular, antes de que su homónimo colombiano esté listo para competir.

La situación actual del América no es sencilla: el equipo se encuentra en la parte baja de la tabla y la paciencia de los hinchas se agota. En ese contexto, los goles se vuelven urgentes y la responsabilidad de la delantera aumenta. Tanto Adrián como Luis Ramos saben que tendrán que responder con rendimiento inmediato si quieren ser claves en la recuperación del club.

Más allá de la competencia interna, la llegada del ídolo también busca levantar anímicamente a un plantel golpeado por resultados adversos. Los hinchas esperan que el regreso de un histórico como Adrián Ramos sirva para motivar al resto del grupo, mientras Luis Ramos afronta uno de los retos más importantes de su carrera: pelear de igual a igual con un referente absoluto del América de Cali.

Luis Ramos tiene aùn vìnculo con América de Cali | Foto: América de Cali

TE PUEDE INTERESAR