André Carrillo fue un pedido exclusivo que realizó para esta temporada el técnico Jorge Jesús, que hoy dirige el Al Hilal de Arabia Saudita. De hecho, el estratega así lo reveló, debido a que conoce muy bien el potencial del atacante de la Selección Peruana .

La ‘Culebra’, que pertenece a Benfica, coincidió con Jorge Jesús en el Sporting de Lisboa. Por eso, el técnico portugués ve a André Carrillo como una nueva obsesión para conseguir el ansiado título en la liga de Arabia Saudita.

"Fui yo quien pidió a André Carrillo al Benfica, tuve que hablar con el presidente y verlo desde esa manera. Él sabe lo que me agrada este tipo de jugadores, yo pedí 4 fichajes y dentro estaba André", dijo Jorge Jesús a CMTV de Portugal .

En ese sentido, el técnico de Al Hilal habló sobre la su relación con el presidente del Benfica, Luís Filipe Vieira, y manifestó que quedó “encantado” cuando surgió la posibilidad de llevarse a André Carrillo por un año a la liga de Arabia Saudita.

"Cuando el presidente me preguntó si Carrillo me gusta como jugador, respondí claro que sí, me gusta como jugador. Lo conozco del Sporting y cuando lo vi jugar, quedé encantado", agregó el técnico.