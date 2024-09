André Carrillo (33 años) no atraviesa el mejor momento de su carrera. Muy lejos quedó la imagen de la ‘Culebra’ jugando en el fútbol europeo -pasó por clubes como Sporting de Lisboa, Benfica y Watford-. La última foto que vimos de él fue en la reciente publicación de Al Qadisiyah, donde se despide del jugador y le da las gracias por ser parte del equipo en la pasada temporada, donde alcanzó el ascenso a la Liga Profesional Saudí. En la Bicolor tampoco la pasa bien: pasó de ser titular indiscutible a tener rendimientos bajos y hoy en día no es parte de la convocatoria. Luego de su discreta actuación en la Copa América 2024 (solo jugó poco más de 10′ ante Canadá), el atacante no fue llamado para los partidos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, México y USA 2026.

Carrillo está en busca de un equipo

El delantero llegó a ser una pieza importante en el conjunto dirigido por Míchel. Jugó un total de 29 compromisos en Al Qasadiah, en los que anotó dos goles y dio cinco asistencias. Además, fue uno de los futbolistas más valiosos del club en la campaña pasada. Entonces, André Carrillo estaba contento con la evolución de la institución y su intención era quedarse para disputar la Liga Profesional Saudí, un torneo que ya ganó cuando estaba en las filas de Al Hilal. Sin embargo, para sorpresa de muchos -incluso para él-, no entró en los planes de la dirigencia y el vínculo contractual se terminó, dejándolo sin equipo de la noche a la mañana.

Para reforzar la plantilla y luchar en la máxima categoría saudí, Al Qasadiah realizó los fichajes de jugadores como Pierre Emerick Aubameyang, ‘Nacho’ Fernández, ‘Equi’ Fernández, Nahitan Nández, C. Jiménez (U21), Cameron Puertas, Julián Andrés Quiñones, Koen Casteels y Gastón Álvarez. El club alcanzó un total de nueve extranjeros en su plantilla. Con Carrillo llegaba a diez, justo el límite permitido por la organización. Pero las reglas indican que, de esos diez, al menos dos deben ser menores de 21 años. Este motivo, sumado a las ideas de la dirigencia y el comando técnico, hicieron que el atacante nacional se quede sin un espacio en la institución árabe.

Tras quedar libre, se conoció que algunos clubes se han interesado en adquirir los servicios de nuestro compatriota. De acuerdo a los reportes de la prensa saudí, el Al Tai, de la Segunda División, estaría dispuesto a presentar una oferta concreta para ficharlo. También existe el interés del Zamalek SC, de la Egyptian Premier League. Ahora la decisión queda en manos de André, quien debe pensar si desea continuar jugando y viviendo en Arabia o mudarse a otro país. Cabe mencionar que, aunque no sea tan sencillo, está la opción de que pueda regresar al fútbol peruano. Por reglamento, podría jugar la Liga 1 2024 porque su contrato se disolvió antes de que el mercado peruano cierre (31 de agosto).

André Carrillo está en Arabia Saudita desde el 2018, cuando Al Hilal lo fichó luego de su buena presentación en el Mundial de Rusia. Durante su paso por el gigante saudí, nuestro compatriota ganó siete títulos locales y dos internacionales (dos AFC Champions League). Luego, estando en las filas de Al Qadisiyah, ganó el campeonato de la Liga de Yello. Él expresó en reiteradas ocasiones que se siente cómodo en el país del Medio Oriente y su primera chance sería mantenerse en el fútbol saudí. De todas formas, aún no se conoce exactamente cuál será su próximo destino. Podría haber sorpresas.

Carrillo jugó un partido con Al Qadisiya en la actual Liga Profesional Saudí. (Foto: Al Qadisiya)

Cada vez más lejos de la Selección Peruana

La velocidad, gambeta y habilidad de André Carrillo en la zona ofensiva son cosas que extrañamos mucho los peruanos. Era un jugador explosivo que siempre iba al frente y marcaba la diferencia a partir de ser desequilibrante. En su mejor momento, fue pieza importante de la Bicolor que consiguió la clasificación al Mundial después de 36 largos años de espera. Jugó un total de nueve partidos en ese proceso clasificatorio. Además, anotó un gol y dio una asistencia. También fue vital en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 (disputó 14 partidos, marcó tres goles y dio una asistencia); sin embargo, en los últimos dos años, su nivel bajó de forma considerable y su nombre ya no aparece en la lista de convocados.

A Carrillo se le veía físicamente pleno y futbolísticamente indiscutible, pero en sus últimas apariciones en la Bicolor se le ha visto lento, con pocas ganas de jugar y sin poder trascender en el campo. Concretamente, su último partido en el combinado patrio fue en la caída por 1-0 ante Canadá en la Copa América 2024. Ingresó en la parte final del partido en reemplazo de Sergio Peña, pero poco pudo hacer para empatar o tratar de remontar el marcador. Fossati decidió no utilizarlo ante Argentina en la fecha 3 de la fase de grupos y así fue como -por ahora- se ha terminado la etapa de la ‘Culebra’ en la Selección. Sin equipo y lejos de su mejor nivel, será difícil verlo pronto en una nueva convocatoria.

Es importante mencionar que Carrillo recibió la confianza de Juan Reynoso -luego de la etapa de Ricardo Gareca- y disputó cinco partidos en las Eliminatorias rumbo a Mundial 2026. Jugó 46′ ante Paraguay, 78′ ante Brasil, 23′ ante Chile, 90′ ante Argentina y 26′ ante Venezuela. No marcó ni asistió. Como se recuerda, la Blanquirroja solo ha conseguido dos empates en las seis primeras jornadas y se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones. Sus participaciones en esos cinco compromisos rompieron la relación que tenía él con la hinchada de la Selección, pues los aficionados se cansaron de ver que no lograba desequilibrar como en sus mejores tiempos.

André debutó con la Blanquirroja en el 2011. Hizo su estreno cuando el uruguayo Sergio Markarián estaba al mando del equipo. Desde ese año hasta el 2024, Carrillo ha jugado un total de 101 partidos, en los que anotó once goles y registró trece asistencias. Es el noveno jugador con más apariciones en la Selección Peruana y el tercer máximo asistidor histórico, solo por detrás de Christian Cueva (14) y Roberto Palacios (18). Llegó a disputar cinco ediciones de Copa América (fue subcampeón en Brasil 2019) y ha sido parte de cuatro Eliminatorias. Cabe recordar que también logró anotar uno de los dos goles de Perú en Rusia 2018.

André Carrillo jugó un partido en la Copa América 2024. (Foto: Bicolor)

¿A qué hora juegan Perú vs. Colombia? Canales de TV

Perú vs. Colombia, por la fecha 7 de las Eliminatorias 2026, se disputará el viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional desde las 8:30 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil y Uruguay, el encuentro comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 9:30 p.m.; mientras que en México a las 7:30 p.m. Para la Bicolor es un duelo trascendental porque se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones y necesita un triunfo urgente para poder volver a ilusionarse con la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Es importante mencionar que el compromiso será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Pelota Libre ni Futbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos la mejor previa de todas, el minuto a minuto más completo, así como las incidencias del encuentro. Podrás disfrutar de los goles que haya en el coloso de José Díaz.





