Corinthians se quedó con el título de la Supercopa de Brasil, luego de vencer 2-0 a Flamengo en el estadio Mané Garrincha, con anotaciones de Gabriel Paulista y Yuri Alberto. El equipo del peruano André Carrillo impuso condiciones en una definición que no los tenía como favoritos ante el vigente campeón de la Copa Libertadores.
Durante las celebraciones en los camerinos, los jugadores del ‘Timao’ fueron parte de una transmisión a través de un live de Instagram, en el que la ‘Culebra’ dejó un firmado que sería una indirecta para el club rival de la jornada.
“El Corinthians no tiene dinero para fichar más jugadores, pero estamos ganando títulos”, dijo Carrillo, en lo que sería una alusión a Flamengo que rompió el mercado al fichar en las últimas horas a Lucas Paquetá, desde la Premier League de Inglaterra.
“Querían un millón de reales por Alisson, y dijimos ‘no lo tenemos’”, añadió entre risas el también seleccionado nacional, que es titular indiscutible en Corinthians, aunque mucho más alejado del área, con respecto a la ubicación que ocupaba cuando debutó profesionalmente.
Cabe mencionar que Flamengo jugó gran parte del partido con un futbolista menos, tras la expulsión del mediocampista colombiano Jorge Carrascal. Con esta desventaja numérica, se le hizo muy cuesta arriba el partido a los dirigidos con Filipe Luis.
Como se recuerda, tras varias temporadas en la Liga de Arabia Saudita, André Carrillo fichó por Corinthians y, desde entonces, ha marcado diferencia con un impacto positivo, pese a los diferentes cuerpos técnicos que pasaron desde entonces.
El próximo encuentro del ‘Timao’ será el jueves 5 de febrero ante Capivariano por la Copa Paulista. Luego, el domingo 8 jugará ante Palmeiras por la misma competición en el choque más atractivo de la jornada en Brasil.
Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo y Bahía son los clubes brasileños que disputarán la próxima edición de la Copa Libertadores.
TE PUEDE INTERESAR
- Alianza Lima le pone ‘candado’ a Alan Cantero: la crucial medida ante una posible venta al extranjero
- Decisión final sobre Williams Riveros: Universitario y la medida tras su segundo examen de nacionalización
- Pablo Lavandeira sobre su salida de Alianza Lima: “Lo que pasó, pasó; muchas veces son cosas buenas y otras no”
- Cuando la paciencia vence a la leyenda: Alcaraz, con 22 años, doblega a Djokovic en Australia, rompe récords y sentencia un nuevo reinado en el tenis
- Fixture, calendario y partidos de la Liga 1 2026: revisa los enfrentamientos del Torneo Apertura y Clausura
- Calculadores de la Liga 1 2026: pronostica los resultados y juega con la tabla de posiciones