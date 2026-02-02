Corinthians se quedó con el título de la Supercopa de Brasil, luego de vencer 2-0 a Flamengo en el estadio Mané Garrincha, con anotaciones de Gabriel Paulista y Yuri Alberto. El equipo del peruano André Carrillo impuso condiciones en una definición que no los tenía como favoritos ante el vigente campeón de la Copa Libertadores.

Durante las celebraciones en los camerinos, los jugadores del ‘Timao’ fueron parte de una transmisión a través de un live de Instagram, en el que la ‘Culebra’ dejó un firmado que sería una indirecta para el club rival de la jornada.

“El Corinthians no tiene dinero para fichar más jugadores, pero estamos ganando títulos”, dijo Carrillo, en lo que sería una alusión a Flamengo que rompió el mercado al fichar en las últimas horas a Lucas Paquetá, desde la Premier League de Inglaterra.

“Querían un millón de reales por Alisson, y dijimos ‘no lo tenemos’”, añadió entre risas el también seleccionado nacional, que es titular indiscutible en Corinthians, aunque mucho más alejado del área, con respecto a la ubicación que ocupaba cuando debutó profesionalmente.

El plantel del 'Timao' con el trofeo de la Supercopa de Brasil. (Foto: Corinthians)

Cabe mencionar que Flamengo jugó gran parte del partido con un futbolista menos, tras la expulsión del mediocampista colombiano Jorge Carrascal. Con esta desventaja numérica, se le hizo muy cuesta arriba el partido a los dirigidos con Filipe Luis.

Como se recuerda, tras varias temporadas en la Liga de Arabia Saudita, André Carrillo fichó por Corinthians y, desde entonces, ha marcado diferencia con un impacto positivo, pese a los diferentes cuerpos técnicos que pasaron desde entonces.

El próximo encuentro del ‘Timao’ será el jueves 5 de febrero ante Capivariano por la Copa Paulista. Luego, el domingo 8 jugará ante Palmeiras por la misma competición en el choque más atractivo de la jornada en Brasil.

Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo y Bahía son los clubes brasileños que disputarán la próxima edición de la Copa Libertadores.

