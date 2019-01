Cueva confirma contacto con Independiente y revela por qué desea salir de Krasnodar

Las próximas horas serán claves para definir el futuro de Christian Cueva este 2019. El mediocampista ya manifestó a los directivos de Krasnodar, su actual club, que tiene muchos deseos de jugar en Independiente.

El peruano confirmó en una entrevista con Radio La Red que quiere dejar Rusia solo por motivos personales. Si juega en Argentina, defendiendo al 'Rojo', el volante podrá estar más cerca de su familia.

"Tengo mucho respeto por Krasnodar porque me dieron la oportunidad de regresar a Europa. Lo mío es algo personal, esto hace que quiere estar más cerca a mi familia. Cuando conocí lo de Independiente, no lo pensé. Este tema lo está viendo mi empresario", dijo Cueva.

El mediocampista ofensivo reveló que conversó con el director deportivo de Krasnodar para explicar la situación que vive actualmente. Por ello, el ex Sao Paulo espera que los dirigentes le entiendan y le ayuden a resolver rápidamente.

"Creo que esta semana habrá una respuesta. Dios permita que los dirigente me hayan escuchado, nunca les mentí con lo que sentía. Fui a Rusia con ilusión, pero las costumbres son otras. Estar lejos de mi familia es complicado", añadió 'Aladino'.



Por otro lado, Christian Cueva contó detalles del puesto que más conoce dentro de la cancha tanto en clubes como en la selección peruana. Aunque reveló que no tiene problemas para moverse por todo el frente de ataque.

"Mi posición habitual es atrás del nueve. No tengo problemas de jugar por la derecha o izquierda, lo he hecho. De repente donde me siento más cómodo es en el medio", agregó 'Cuevita', quien mencionó a Franco Navarro, ex Independiente, como uno de los peruanos más representativos en el 'Rey de Copas'.