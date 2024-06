Sergio Peña está en la lista de convocados de la Selección Peruana con miras a los amistosos ante Paraguay y El Salvador. El exjugador de Alianza Lima también tiene muchas posibilidades de integrar el listado de futbolistas que disputará la Copa América de Estados Unidos. Está atravesando un buen momento en Malmö FF -hace un mes ganó la Copa de Suecia-; sin embargo, en una reciente entrevista, reveló que también la ha pasado mal por las críticas de la gente. El mediocampista de 28 años mostró su lado más sensible.

Aunque la vida de los futbolistas parece de ensueño, también son sometidos a cuestionamientos en todo momento -ya sea por su rendimiento en el campo o su vida privada- y algunos de ellos pueden afectar seriamente su estado de salud. En declaraciones al programa Sin Cassette, el deportista peruano contó que ha llegado un momento en el que ha tenido que pedir ayuda para superar estas situaciones.

“Me ha tocado vivir muchas cosas. Pero llegó un momento en mi vida en el que de alguna manera yo gritaba auxilio, ayuda, porque ya no... la gente no tiene límites a veces”, dijo el jugador de Malmö. Sin ir muy lejos, una de las últimas veces que fue blanco de críticas en Perú fue por sus declaraciones sobre Oliver Sonne. A finales del año pasado, apuntó que no entendía por qué la hinchada quería tanto al danés si aún no lo había visto jugar en la Bicolor.

Por otro lado, en la conversación también se refirió al cariño de la hinchada del club sueco. “Reconocen mucho pequeños detalles que como sudamericano yo tengo en el campo. A veces, ese juego que nosotros tenemos de calle. A ellos les gusta muchos. Les llama mucho la atención”, señaló Sergio Peña, que ya tiene cuatro títulos desde que llegó a Suecia en 2021 -dos Allsvenskan y dos Copa de Suecia-.

En el adelanto de la entrevista, se puede ver a un hincha de Malmo elogiando la calidad del jugador de la Blanquirroja. “Lamentablemente puede partir, pero es un mago. Es realmente bueno. No encuentras eso porque es muy hábil. Tiene esos movimientos”, manifestó el fan. Finalmente, Peña resaltó que ya piensa en un posible regreso a Alianza Lima. “Con Yordi (Reyna) hablo mucho. Se acerca el momento, tenemos que volver”, concluyó.

En el inicio de la nueva edición del Allsvenskan, Sergio se ha afianzado como titular en su equipo y ha jugado doce partidos, en los que ha dado dos asistencias. Todavía no se le abre el arco en esta campaña. En el último duelo amistoso de la Bicolor ante República Dominicana en el Estadio Monumental, Peña fue el encargado de abrir el marcador en el primer tiempo con un remate de tiro libre.

¿A qué hora y dónde ver Perú vs. Paraguay?

El partido Perú vs. Paraguay está programado para jugarse el viernes 7 de junio desde las 7:30 p.m. según la hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el encuentro comenzará a las 9:30 p.m. En Venezuela y Bolivia, será a las 8:30 p.m., mientras que en México a las 6:30 de la tarde.

El compromiso será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de Movistar Deportes, disponible en la programación de Movistar TV. Además, América TV y ATV lo emitirán en señal abierta. No olvides que en Depor te brindaremos el minuto a minuto y todos los detalles de este nuevo desafío de la Blanquirroja. No te lo puedes perder.





