Bassco Soyer cerró una campaña de ensueño en su primera experiencia lejos del fútbol peruano. El talentoso jugador nacional utilizó sus redes oficiales para compartir su felicidad tras consagrarse campeón de la Liga Revelação de Portugal con la camiseta del Gil Vicente, logrando un hito sin precedentes para el club luso. El exAlianza Lima no ocultó su emoción por la forma en que culminó este primer ciclo en el Viejo Continente, consolidándose como una de las piezas más determinantes en el tramo definitivo del certamen juvenil.

A través de su cuenta de Instagram, el volante categoría 2006 dejó en claro que la realidad superó cualquier expectativa que se trazó antes de asumir este reto. “Fin de una temporada increíble. Mi primera temporada en Europa que termina con sello de oro. No me imaginé poder terminar la temporada de esta manera, campeones y dándole el primer título en la historia al club”, expresó con orgullo el futbolista, desatando de inmediato los elogios y las felicitaciones en los comentarios.

El impacto del exjugador de Alianza Lima en el fútbol portugués no fue una casualidad, sino el fruto de un rápido proceso de adaptación y de la confianza que le brindó el comando técnico desde su arribo a la institución de Barcelos. Ante esto, el mediocampista no quiso dejar pasar la oportunidad para mostrar su gratitud hacia el entorno que facilitó su consolidación en el plantel sub-23. “Gracias a todos los que me recibieron y confiaron desde el día 1 que llegué a Portugal”, complementó el talentoso jugador nacional.

Los registros estadísticos demuestran que Soyer fue la gran figura del cuadro de los ‘Gallos’. A lo largo de la Liga Revelação, el peruano disputó un total de 24 partidos oficiales, logrando inflar las redes rivales en 6 oportunidades y repartiendo 5 asistencias clave. Su lucidez de cara al arco y su capacidad para generar juego resultaron fundamentales para que el equipo lograra sostener la regularidad y alzarse con el ansiado trofeo.

Soyer se perdió la ansiada final porque tuvo que unirse previamente a la Selección Peruana. El gran nivel exhibido en una liga competitiva y de constante vitrina como la portuguesa ha hecho imposible que pase desapercibido por el comando técnico de la Bicolor, que lo tiene considerado como una de las cartas principales de recambio generacional para las próximas Eliminatorias.

Como campeón y con el reconocimiento del fútbol portugués, Bassco Soyer inicia una nueva etapa buscando su ansiado debut en la próxima fecha FIFA, ya sea ante Haití o España. El reto inmediato será replicar lo hecho en el Gil Vicente para ganarse un lugar definitivo en el esquema de la selección, demostrando que su travesía europea recién está escribiendo sus primeros pasos.

Bassco Soyer celebró su primer título internacional tras una temporada brillante en Portugal. Foto: ESPN

¿Cuándo juegan Perú vs. Haití?

El partido entre Perú vs. Haití se disputará este viernes 05 de mayo en el Nu Stadium de Miami. El encuentro comenzará a las 7:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

¿Dónde ver el Perú vs. Haití?

Este encuentro entre Perú vs. Haití será televisado para todo el pueblo peruano por las señales de América TV, ATV, Movistar Deportes, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de Movistar TV App, Claro Video y Zapping.

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