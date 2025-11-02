Luego de su paso por Alianza Lima, Bassco Soyer fue transferido al Gil Vicente, club de la Primeira Liga de Portugal, en otra muestra más de que los íntimos son un club exportador en el fútbol peruano. Con 19 años recién cumplidos, el volante ofensivo viajó a Europa con toda la ilusión de seguir creciendo en su carrera; dicho esto, comenzó a tener participación con el equipo Sub-23 en la Liga Revelação, donde tuvo destacadas actuaciones, al punto que llenó los ojos a César Peixoto, entrenador del primer equipo.

Por ello, el peruano recibió una buena noticia en las últimas horas. “Bassco Soyer salió en la lista de convocados del primer equipo de Gil Vicente luego de disputar cinco encuentros con el equipo Sub 23. El ex Alianza Lima está enfocado en realizar su mejor juego ante Santa Clara mañana en el marco de la jornada 10 de la Liga de Portugal”, adelantó el periodista José Varela en su cuenta de X.

Es decir, es la primera vez que el jugador formado en Alianza Lima sale en lista en un compromiso del primer equipo en la competitiva Primeira Liga. De hecho, la ausencia cel portugués Luis Esteves, quien anotó y asistió en la última victoria por 4-0 ante Alverca, pero se fue expulsado, le abrió la puerta al peruano, quien espera sumar sus primeros minutos con los ‘gallos’.

Bassco Soyer fue formado en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Cabe precisar que Gil Vicente es el equipo revelación de la Liga de Portugal. Con 19 puntos, se ubica en la cuarta casilla detrás de los gigantes Benfica, Porto y el líder Sporting CP. Suma seis victorias, un empate y dos derrotas en nueve presentaciones, superando a Santa Clara, su rival de turno este lunes en el Estadio Cidade de Barcelos, que acumula apenas 11 unidades.

Ojo, se viene una seguidilla de partidos importantes para el equipo de Bassco Soyer, lo que podría aumentar sus opciones de meterse de a pocos en el primer equipo: se medirá a AFS y Tondela, luego de la fecha FIFA de noviembre, y en el último mes del año se enfrentará a Vitória Guimaraes, Casa Pia, Rio Ave y Arouca, duelos claves para seguir posicionado en la primera parte de la tabla.

En el caso de Soyer, tiene contrato hasta junio del 2028 con Gil Vicente y es una de las apuestas a futuro del cuadro luso por su proyección y la política de fichajes de dicho equipo. Comenzó siendo importante en el equipo Sub-23, incluso con jugadores de mayor edad que él, y por eso tendrá esta primera aparición en la lista de convocados del primer equipo.

Si suma minutos y comienza a ser importante en la Primeira Liga, es probable que sea convocado a corto plazo y tenga su primera aparición en la Selección Peruana. De hecho, por lo visto en sus apariciones con Alianza Lima y la Bicolor juvenil, Bassco Soyer es pieza importante de cara al futuro y una de las alternativas de cara al próximo proceso con miras al Mundial 2030.

Soyer fue convocado en la Selección Peruana Sub-17 y Sub-20. (Foto: FPF)

TE PUEDE INTERESAR