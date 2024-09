Luego de la derrota por 2-1 ante Racing Club, en Boca Juniors dieron vuelta a la página de forma inmediata y el plantel ya está enfocado en su próximo partido, que será ante su eterno rival, River Plate, en la Bombonera. El DT Diego Martínez comandó los entrenamientos de este lunes en el predio de Ezeiza y la buena noticia es que Luis Advíncula, quien no jugó ante la ‘Academia’, ya dejó sus molestias atrás y está de vuelta en los trabajos. El lateral peruano se perfila para ser titular en el superclásico argentino.

Los medios argentinos aseguran que Luis Advíncula, Marcos Rojo y Edinson Cavani estarían en condiciones de volver a jugar el fin de semana. ‘Bolt’ y el ‘Matador’ se sumaron a los trabajos a la par del grupo; mientras que el defensor ya estuvo en el banco de suplentes en la caída en el Cilindro. Para TyC Sports, es un hecho que el jugador de la Selección Peruana arrancaría ante el cuadro ‘Millonario’.

“El peruano será titular y muy probamente el capitán también, pero con el uruguayo hay que ser más cautos porque llegará con lo justo y sin ritmo de juego”, señaló el citado medio. De esta forma, el exfutbolista de Sporting Cristal regresaría al once del ‘Xeneize’ luego de perderse los duelos ante Talleres y Racing. La última vez que jugó con Boca fue en el triunfo por 2-1 sobre Rosario Central.

El posible once de Boca Juniors para enfrentar al ‘Millonario’ sería el siguiente: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Ignacio Miramón, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Las dudas están en los ingresos de Tomás Belmonte por Fernández y Milton Giménez por Cavani.

Cabe mencionar que Luis Advíncula jugó los dos últimos partidos de la Blanquirroja contra Colombia y Ecuador, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El futbolista disputó los noventa minutos en el empate 1-1 con el combinado ‘cafetero’ y solo el primer tiempo en la caída por 1-0 ante la ‘Tri’ en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Al regresar a Boca, el peruano no fue incluido en el plantel que iba a enfrentar a Racing Club debido a que presentaba dolores en el tendón de Aquiles. El jugador pasó por exámenes médicos y no le constataron una lesión; sin embargo, el ‘Xeneize’ prefirió cuidarlo porque lo considera importante y quería contar con él para el superclásico argentino.

¿Cuándo y a qué hora juegan Boca vs. River?

El superclásico entre Boca y River está programado para jugarse el sábado 21 de septiembre en la Bombonera desde las 4:00 de la tarde, en el horario de Argentina, Uruguay y Brasil. En países como Perú, Ecuador y Colombia comenzará a las 2:00 p.m.; en Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay a las 3:00 p.m.; mientras que en México a la 1:00 de la tarde.

¿En qué canales de TV ver Boca vs. River?

Boca vs. River, por la jornada 15 de la Liga Profesional Argentina, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ESPN Premium y TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en la web de Depor podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del superclásico argentino. No te lo pierdas.





