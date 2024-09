Universitario de Deportes consiguió un triunfo importante en Sullana (goleó 3-0 a Alianza Atlético) y este lunes por la mañana aterrizó en Lima para concentrarse de cara al próximo partido: ante Sport Boys en el Estadio Monumental, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2024. A la salida del plantel del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el delantero Alex Valera fue consultado por las críticas de los hinchas de Alianza Lima, y tuvo una contundente respuesta para ellos.

Como se recuerda, el atacante recién volvió a jugar un duelo con la ‘U’ luego de que cumpliera con sus fechas de suspensión debido a los incidentes en Arequipa. Desde La Victoria se mostraron molestos por la reducción de la sanción -de cuatro a tres fechas- y muchos aficionados blanquiazules no han dejado de criticar la decisión de las autoridades y también al futbolista de la Selección Peruana.

Al ser consultado por los comentarios negativos por parte de la hinchada íntima, el deportista de 28 años destacó lo siguiente a los medios de comunicación: “Lo de Alianza para mí no existe, lo que existe es Universitario. Que se dediquen a criticar a su equipo, qué hacen pensando en la ‘U’”. Tanto el cuadro crema como el blanquiazul no dejan de tirarse dardos en el segundo semestre de la temporada.

Universitario bajó del avión e irá directo a la cancha. Este lunes realizará una sesión de entrenamiento en el estadio Monumental, y el trabajo se repetirá el martes desde las 10:00 de la mañana (hora peruana). “Fabián Bustos aprovechará al máximo estos días para recuperar físicamente a los jugadores que tuvieron mayor ritmo en el triunfo en el Campeones del 36″, dijo la ‘U’ en su página web.

Cabe mencionar que el miércoles se podría dar el regreso de Sebastián Britos al arco. Otro jugador que volvería al once titular es Rodrigo Ureña. Ambos no jugaron en Piura porque aún no estaban cien por ciento recuperados. De esta forma, la alineación sería la siguiente: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Segundo Portocarrero, Jairo Concha, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Andy Polo; Edison Flores y Alex Valera.

Universitario se encuentra en la cima de la tabla acumulada con 61 puntos, sacándole tres unidades de ventaja a Sporting Cristal, cuatro a Melgar y cinco a Alianza Lima. El principal objetivo del equipo crema es ganar el Torneo Clausura para poder salir campeón nacional automáticamente, ya que se adueñaron del Torneo Apertura en el primer semestre de la temporada.





¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Boys?

Universitario vs. Sport Boys se enfrentan este miércoles en el Estadio Monumental desde las 8:30 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en países como Argentina, Uruguay y Brasil, el duelo iniciará a las 10:30 p.m.; en Chile, Venezuela, Paraguay y Bolivia comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en México a las 7:30 de la noche.





¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Boys?

Universitario vs. Sport Boys será transmitido por la señal exclusiva de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming puedes seguirlo por Movistar Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





