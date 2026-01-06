El futuro de Bryan Reyna parece estar lejos de Argentina para la temporada que se avecina. El hábil extremo de la selección nacional no se siente a gusto con su actualidad en Belgrano de Córdoba, donde ha perdido protagonismo drásticamente en los últimos meses. Ante esta situación adversa y la necesidad de sumar minutos, el “Picante” habría tomado la decisión de solicitar formalmente su cesión a préstamo para recuperar el ritmo competitivo. Pero no es el único atento a este movimiento, pues en algunos equipos de la Liga 1 ya se encendieron las alarmas por diversos intereses.

Esta noticia ha despertado inmediatamente el interés del mercado peruano, donde ya existen dos clubes importantes siguiendo de cerca su situación contractual. La prioridad del jugador es volver a sentirse importante en el campo de juego para no perder su lugar en las convocatorias de la “Bicolor”.

Según informó el periodista deportivo Sandro Bazán, esta semana será clave para definir el destino inmediato del atacante. “No tuvo la continuidad deseada y aunque tiene contrato vigente pidió ser prestado. Dos equipos de la Liga 1 lo tienen en su radar”, reportó el comunicador sobre la postura del jugador.

Los números recientes respaldan la incomodidad del futbolista en el cuadro “Pirata” durante el último semestre. En la temporada pasada, Reyna disputó 21 encuentros pero sin registrar goles ni asistencias, siendo titular únicamente en seis de ellos, lo que evidencia su pérdida de influencia en el ataque cordobés.

La situación se agudizó dramáticamente durante el Torneo Clausura argentino, donde su participación fue casi testimonial. El peruano acumuló apenas 101 minutos en cancha bajo la dirección técnica de Ricardo Zielinski, perdiendo el puesto ante la competencia interna y quedando relegado constantemente al banco de suplentes.

Desde su llegada al club en enero de 2024, el atacante ha jugado un total de 57 partidos oficiales con la camiseta ‘celeste’. En ese periodo global logró marcar cinco goles y brindar seis asistencias, cifras que demostraban su calidad antes de caer en este bache futbolístico que hoy busca superar saliendo.

El futbolista de 27 años mantiene un vínculo contractual vigente con Belgrano hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto significa que, en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio para su préstamo, estaría obligado a quedarse un año más peleando desde atrás en la consideración del técnico.

En la capital peruana, el club Alianza Lima se mantiene muy atento a cualquier movimiento financiero que se produzca con el jugador. El cuadro blanquiazul aún conserva el 20% de la carta pase de Reyna, por lo que una posible venta futura les generaría una importante retribución económica adicional a sus arcas.

Por ahora, el entorno del jugador y la directiva argentina deberán negociar las condiciones de una salida temporal viable. El regreso a la Liga 1 aparece como una opción seductora para Reyna, quien necesita recuperar la alegría y el desequilibrio individual para volver a ser el jugador determinante que emigró.

